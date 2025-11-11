美媒揭德國調查北溪管線案 憑兩張照片鎖定烏籍嫌犯

快訊

中央社／ 基輔11日專電

北溪天然氣管線 （Nord Stream）爆炸案自2022年發生以來，一直是國際間的重大懸案。德國警方經歷3年調查，數名涉案的烏克蘭籍嫌犯陸續在歐洲各地落網。美媒「華爾街日報」10日報導，揭露德國警方如何憑兩張照片鎖定目標，並分析此案對烏德關係的可能影響。

突破契機來自一張由德國快艇拍下的模糊黑白照片。警方利用人臉辨識軟體，確認影中人為烏克蘭籍深海潛水員，並迅速鎖定身份。調查顯示，這名潛水員自波蘭華沙搭乘一輛疑屬烏克蘭政府部門的車輛、由烏軍軍官駕駛，準備返回烏克蘭。

波蘭檢方9月30日逮捕這名嫌犯，身分確認為朱拉夫列夫（Volodymyr Zhuravlyov）。烏方至今未公開評論，但一名高層官員透露，波蘭政府事前曾通報相關訊息。

另一名嫌犯則於8月在義大利落網，身分確認過程更為曲折。德方僅掌握一張任務期間使用的偽造旅行證件照，疑犯並無社群帳號或歐盟資料紀錄。警方認為這是烏軍特別單位慣用的偽裝手法。

當線索一度中斷，有調查人員突發奇想：「烏克蘭人通常去哪裡度假？」經向非歐盟友好國家調查後，警方成功找到相符資料，確認他的真實身分為46歲烏克蘭安全局情報人員庫茲涅佐夫（SerhiiKuznetsov）。德方隨即在他的護照上設警示，等待他入境歐洲。

朱拉夫列夫8月13日從烏克蘭入境波蘭，警方透過收費站紀錄與他的妻子預訂飯店資料，追蹤到他前往義大利小鎮，最終由義國警方逮捕。

北溪1號與北溪2號是位於波羅的海海底的天然氣輸送管線，原用以將俄羅斯天然氣輸往歐洲。雖然北溪2號建成後從未啟用，2022年9月26日卻發生3起爆炸事件，導致兩條管線嚴重損毀。美國與德國曾指控俄羅斯是幕後黑手，但俄方反指美國與英國策劃襲擊，至今未有國家公開承認責任。

報導指出，德國警方在柏林近郊波茨坦（Potsdam）成立專案小組，耗時3年調查。外媒去年曾報導，有烏克蘭小組承認破壞行動，但從未公開涉案人員身份，烏克蘭政府也始終未承認責任。

根據英國媒體BBC 10日報導，朱拉夫列夫自8月被捕後已被義大利警方扣留超過2個月，目前正進行第10天絕食抗議，指控當局將他與「伊斯蘭國」（ISIS）嫌犯同關高度戒備設施，並漠視素食飲食需要。

德國檢方目前以「顛覆憲法破壞行為」（anti-constitutional sabotage）罪名，要求波蘭與義大利移交兩名嫌犯。華沙法院已駁回移交請求，認為若烏方行動屬戰時自衛，難以構成犯罪；但義大利法院已批准引渡，惟庫茲涅佐夫提出上訴，預計12月前裁定。

俄烏戰事後，歐洲各國對是否全面切斷俄羅斯天然氣供應意見分歧，德國原為俄羅斯天然氣主要買家，戰後使歐洲能源價格飆升、民生壓力倍增。如今，德國已成為烏克蘭主要軍援國之一，若最終證實烏方涉案，或考驗兩國關係。

「華爾街日報」分析指出，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已擬定應對策略。由於部分德國民眾早將基輔視為可能的幕後主使，報導認為此案對德國內政與外交影響有限。

德國 烏克蘭 義大利
