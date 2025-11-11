AI投資戰！微軟在葡萄牙撒100億美元 Google在德砸58億美元
科技巨擘大舉興建人工智慧（AI）項目，微軟將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，這是該公司今年在歐洲的最大額投資之一；而Google也傳出將在德國投資58億美元。
彭博資訊報導，這個微軟數據中心位於錫尼什（Sines），距離葡萄雅首都里斯本約150公里。該公司將與葡國開發商Start Campus、英國新創商Nscale攜手打造。微軟去年10月取得了多年合約，要出租錫尼什中心的算力。該公司努力擴大算力基礎建設，以滿足AI服務的激增需求。
與此同時，路透也引述知情人士消息，指出Google將在德國投資約50億歐元（58億美元），擴充當地基建與資料中心算力，包括要在法蘭克福近郊的迪岑巴赫（Dietzenbach），興建新資料中心，並要擴大位於哈瑙市（Hanau）的據點。
