AI投資戰！微軟在葡萄牙撒100億美元 Google在德砸58億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微軟將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心。路透
微軟將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心。路透

科技巨擘大舉興建人工智慧（AI）項目，微軟將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打造AI資料中心，這是該公司今年在歐洲的最大額投資之一；而Google也傳出將在德國投資58億美元。

彭博資訊報導，這個微軟數據中心位於錫尼什（Sines），距離葡萄雅首都里斯本約150公里。該公司將與葡國開發商Start Campus、英國新創商Nscale攜手打造。微軟去年10月取得了多年合約，要出租錫尼什中心的算力。該公司努力擴大算力基礎建設，以滿足AI服務的激增需求。

與此同時，路透也引述知情人士消息，指出Google將在德國投資約50億歐元（58億美元），擴充當地基建與資料中心算力，包括要在法蘭克福近郊的迪岑巴赫（Dietzenbach），興建新資料中心，並要擴大位於哈瑙市（Hanau）的據點。

算力 德國 法蘭克福 AI 微軟 Google 葡萄牙
相關新聞

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文時，先提出一個大哉問，「窮人該怎麼辦？」接著呼籲買進目前價位約為50美...

美元不香了？簡單一招「借日圓換美元」 報酬率打敗一票操作

美元正重新奪回「全球最具吸引力資產之一」的寶座，擊退市場上所謂「拋售美國」的說法，原因是美元利差交易依然能獲得不錯的報酬...

大陸稀土管制握外交籌碼和產業情資 法智庫學者建議台灣下一步

中國今年稍早實施稀土出口管制，法國智庫學者指出，中方藉此得以「咽喉點效應」作為外交籌碼，還可掌握供應鏈情資。駐法國代表郝...

「一塊布」竟賣7790元！蘋果推iPhone Pocket掛手機 台灣買得到

蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，11月14...

這款南韓AI聊天機器人做對了什麼？在自家地盤比ChatGPT還夯

最新數據顯示，南韓本土開發的人工智慧（AI）聊天機器人Zeta，超越ChatGPT，成為該國最夯的聊天機器人。

美國政府停擺有望落幕 巿場動能無以為繼…亞股多收跌

美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢

