快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

印尼清真寺爆炸案 遭安置7枚自製炸彈4枚引爆

中央社／ 雅加達11日綜合外電報導

印尼警方今天說，上週在雅加達1座清真寺發生爆炸案的現場，發現多達7枚自製爆裂物，其中4枚已引爆。警方還說，嫌犯為「孤狼式犯案」，並非任何「恐怖組織」。

路透社報導，雅加達警察局長蘇赫里（Asep EdiSuheri）告訴記者，上週五清真寺禮拜時發生的爆炸造成96人受傷，當中有3人傷勢嚴重。他表示，這些炸彈是以遙控方式引爆的。

蘇赫里並未公布嫌犯姓名，只稱其為「面對法律制裁的未成年人」。警方上週曾表示，嫌犯是1名17歲、就讀於鄰近學校的學生，相關背景及動機仍在調查中。

警方在現場發現1把刻有字樣的玩具武器，並在今天的記者會上展示。

蘇赫里形容這名涉案的學生「性格封閉」且「孤僻」。

雅加達 爆炸 清真寺 印尼
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

ASMR麥克風被誤當炸彈！HOLOSTARS Axel機場被舉電擊槍盤查

印度汽車爆炸案原因未明 警事前查獲大量爆裂物原料

南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽

相關新聞

巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

民選總統就是棒？普丁掌權26年卻讓俄式民主凋零

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

中國外交官稱「斬首」高市早苗 日本強烈不滿

對中國駐大阪總領事薛劍暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，日本內閣官房長官木原稔10日在記者會中表示，薛劍的言論「極不適切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。