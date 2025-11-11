印尼清真寺爆炸案 遭安置7枚自製炸彈4枚引爆

印尼警方今天說，上週在雅加達1座清真寺發生爆炸案的現場，發現多達7枚自製爆裂物，其中4枚已引爆。警方還說，嫌犯為「孤狼式犯案」，並非任何「恐怖組織」。

路透社報導，雅加達警察局長蘇赫里（Asep EdiSuheri）告訴記者，上週五清真寺禮拜時發生的爆炸造成96人受傷，當中有3人傷勢嚴重。他表示，這些炸彈是以遙控方式引爆的。

蘇赫里並未公布嫌犯姓名，只稱其為「面對法律制裁的未成年人」。警方上週曾表示，嫌犯是1名17歲、就讀於鄰近學校的學生，相關背景及動機仍在調查中。

警方在現場發現1把刻有字樣的玩具武器，並在今天的記者會上展示。

蘇赫里形容這名涉案的學生「性格封閉」且「孤僻」。