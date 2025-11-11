「一塊布」竟賣7790元！蘋果推iPhone Pocket掛手機 台灣買得到
蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，11月14日起，iPhone Pocket 將於法國、大中華地區（包含台北信義A13）、義大利、日本、新加坡、南韓、英國及美國的部分 Apple 零售店和蘋果官網開賣。
iPhone Pocket採用具三宅一生經典褶皺特質的羅紋開放式結構。這款設計的概念為「打造一個額外口袋」，以低調的造型完整包覆iPhone，並可延展以收納更多日常小物。拉伸時，開放式織物會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到iPhone的螢幕。iPhone Pocket適合多種配戴方式：手持、繫在包上，或直接穿戴於身上皆可。短背帶款提供八種顏色，長背帶款則提供三種顏色，色彩選項充滿趣味。
根據蘋果的台灣官網，iPhone Pocket分長版和短版，長版售價分別為新台幣7,790元、短版則是4,990元。
