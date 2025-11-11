快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

「一塊布」竟賣7790元！蘋果推iPhone Pocket掛手機 台灣買得到

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型。擷自蘋果官網
蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型。擷自蘋果官網

蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，11月14日起，iPhone Pocket 將於法國、大中華地區（包含台北信義A13）、義大利、日本、新加坡、南韓、英國及美國的部分 Apple 零售店和蘋果官網開賣。

iPhone Pocket採用具三宅一生經典褶皺特質的羅紋開放式結構。這款設計的概念為「打造一個額外口袋」，以低調的造型完整包覆iPhone，並可延展以收納更多日常小物。拉伸時，開放式織物會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到iPhone的螢幕。iPhone Pocket適合多種配戴方式：手持、繫在包上，或直接穿戴於身上皆可。短背帶款提供八種顏色，長背帶款則提供三種顏色，色彩選項充滿趣味。

根據蘋果的台灣官網，iPhone Pocket分長版和短版，長版售價分別為新台幣7,790元、短版則是4,990元。

義大利 使用者 售價 iPhone 蘋果
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

iPhone新機火熱！國人9月刷卡刷出4,032億元 創史上同期新高

太驚喜！Apple × ISSEY MIYAKE推聯名iPhone配件 本週五A13就買得到

銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望

蘋果擴大手機衛星服務 計劃讓第三方 App 也能使用連線功能

相關新聞

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文時，先提出一個大哉問，「窮人該怎麼辦？」接著呼籲買進目前價位約為50美...

美元不香了？簡單一招「借日圓換美元」 報酬率打敗一票操作

美元正重新奪回「全球最具吸引力資產之一」的寶座，擊退市場上所謂「拋售美國」的說法，原因是美元利差交易依然能獲得不錯的報酬...

「一塊布」竟賣7790元！蘋果推iPhone Pocket掛手機 台灣買得到

蘋果11日在官網無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，11月14...

這款南韓AI聊天機器人做對了什麼？在自家地盤比ChatGPT還夯

最新數據顯示，南韓本土開發的人工智慧（AI）聊天機器人Zeta，超越ChatGPT，成為該國最夯的聊天機器人。

美國政府停擺有望落幕 巿場動能無以為繼…亞股多收跌

美國政府停擺有望落幕推升巿場走揚後，動能無以為繼，亞洲股市今天未能延續漲勢

美光紐約廠工程再延誤…傳拖到2033年投產 1原因成美晶圓廠普遍現象

美光的紐約克萊（Clay）工廠頻傳延誤，第一廠原定2025年投產，但最新消息指出，如今可能要到2033年才能啟用。有鑒於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。