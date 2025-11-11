回應加薩停火 葉門叛軍停止攻擊以色列紅海航運

隨著加薩走廊出現脆弱的停火局面，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）說，他們已停止攻擊以色列及紅海航運。

美聯社報導，青年運動近日在網路上公開一封寄給巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下的武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-QassamBrigades）的未註明日期信件，明確表達他們已經暫停攻擊。

信中由胡塞軍方參謀長尤肅夫少將（Maj. Gen.Yusuf Hassan al-Madani）表示：「我們正密切關注局勢發展，並聲明如果敵人恢復侵略加薩，我們將重啟對以色列的軍事行動，並再次禁止以色列船隻航行於紅海及阿拉伯海。」

青年運動並未正式承認他們已停止在該地區的行動。

美聯社今天詢問曾攻擊青年運動高層，造成部分領袖喪生的以色列軍方時，軍方婉拒評論。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）曾在9月威脅，如果青年運動攻擊以色列，他們將「7倍奉還」。

自哈瑪斯與以色列爆發戰爭以來，青年運動透過攻擊船隻及以色列獲得國際知名度。他們聲稱此舉用來迫使以色列停止戰爭。自10月10日加薩停火生效以來，青年運動並未聲稱對任何新攻擊負責。