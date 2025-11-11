快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

回應加薩停火 葉門叛軍停止攻擊以色列紅海航運

中央社／ 杜拜10日綜合外電報導

隨著加薩走廊出現脆弱的停火局面，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）說，他們已停止攻擊以色列紅海航運。

美聯社報導，青年運動近日在網路上公開一封寄給巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下的武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-QassamBrigades）的未註明日期信件，明確表達他們已經暫停攻擊。

信中由胡塞軍方參謀長尤肅夫少將（Maj. Gen.Yusuf Hassan al-Madani）表示：「我們正密切關注局勢發展，並聲明如果敵人恢復侵略加薩，我們將重啟對以色列的軍事行動，並再次禁止以色列船隻航行於紅海及阿拉伯海。」

青年運動並未正式承認他們已停止在該地區的行動。

美聯社今天詢問曾攻擊青年運動高層，造成部分領袖喪生的以色列軍方時，軍方婉拒評論。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）曾在9月威脅，如果青年運動攻擊以色列，他們將「7倍奉還」。

自哈瑪斯與以色列爆發戰爭以來，青年運動透過攻擊船隻及以色列獲得國際知名度。他們聲稱此舉用來迫使以色列停止戰爭。自10月10日加薩停火生效以來，青年運動並未聲稱對任何新攻擊負責。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 紅海 葉門
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官

戰後加薩一片狼藉 下階段停戰仍有疑慮

哈瑪斯再尋獲3具人質遺體 將交還以色列

依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體

相關新聞

巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

民選總統就是棒？普丁掌權26年卻讓俄式民主凋零

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

中國外交官稱「斬首」高市早苗 日本強烈不滿

對中國駐大阪總領事薛劍暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，日本內閣官房長官木原稔10日在記者會中表示，薛劍的言論「極不適切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。