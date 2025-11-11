快訊

厄瓜多監獄幫派暴動頻傳 300名高風險囚犯移至新監

中央社／ 基多10日綜合外電報導

南美國家厄瓜多監獄過度擁擠幫派暴力肆虐，昨天又有31名囚犯死於動亂。總統諾波亞今天表示，政府已將300名高風險囚犯移往沿海1座最高安全等級新監獄，包括前副總統葛拉斯。

路透社報導，厄瓜多近幾年來已有數百名囚犯在監獄衝突中喪生。根據厄瓜多國家監獄管理局SNAI的說法，目前全國監獄系統收容人數已較可容納人數超出30%。

昨天在厄瓜多西南部的馬查拉（Machala）監獄再爆發2幫派間衝突，至少造成31名囚犯身亡。政府資料顯示，其中27人是遭到對手悶死。

諾波亞（Daniel Noboa）為了削弱在獄中橫行的幫派勢力，而展開計畫，包括這次將囚犯移往新監獄的行動。這座監獄位於聖艾倫納省（Santa Elena）的恩昆特羅（Encuentro），可容納700多人。

諾波亞在社群媒體平台X發文表示：「首批300名最危險囚犯已被移往恩昆特羅監獄。...犯罪分子企圖挑戰厄瓜多，並發動攻勢。厄瓜多今日以實際行動回應。」他並分享囚犯身穿橙色囚服坐在地上被士兵包圍的照片。

厄瓜多內政部長雷姆伯格（John Reimberg）今天稍早表示，昨天的監獄暴動是囚犯在得知將要被移監後爆發。

他接受電台訪問時說：「他們的好日子要結束了，不再能從監獄下達...製造暴力和混亂的命令。如今他們所處的牢房是經過專門設計，讓他們絕對無法與任何人接觸或交流。」

諾波亞在X平台的另則貼文中也分享2張葛拉斯（Jorge Glas）在新監獄的照片，但沒有提及他的名字。

葛拉斯原本已因2件貪汙案在獄中服刑，今年6月他又因為濫用2016年地震災區重建公款，遭到厄瓜多法院加判13年徒刑。

監獄管理 厄瓜多 幫派
