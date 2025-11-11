敘利亞總統夏拉訪問白宮 將加入全球反伊斯蘭國聯盟

敘利亞總統夏拉今天在白宮與美國總統川普舉行歷史性會談後，美國一名官員表示，敘利亞將加入全球反伊斯蘭國聯盟。

綜合法新社與路透社的報導，夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的武裝反抗勢力去年推翻長期執政的阿塞德（Bashar al-Assad）政權，他也是自1946年敘利亞獨立以來首位造訪白宮的敘利亞領導人。

不過，這位43歲的敘利亞總統能夠踏入橢圓形辦公室，距離華府正式將他從恐怖分子組織名單中除名僅數日。夏拉所屬的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）過去曾與蓋達組織（Al-Qaeda）有關聯。

一名美國高階官員說：「這次訪問期間，敘利亞宣布將加入『全球反制伊斯蘭國聯盟」（GlobalCoalition to Defeat ISIS）』，成為第90個成員，並將與美國合作，消滅伊斯蘭國殘餘勢力，阻止外籍戰士流動。」

這名官員指出，華府也同意與大馬士革恢復外交關係，以加強在反恐、安全與經濟等領域的合作。

夏拉此行主要目標之一，是爭取美方全面解除經濟制裁。他與川普進行了閉門會談的同時，美國財政部宣布，將延長凍結「凱薩法」（Caesar Act）執行的寬限期180天。不過，該法要完全解除仍須獲得美國國會批准。

川普會後告訴媒體，夏拉是一位「強而有力的領導人」，並對他充滿信心。「我們會盡一切努力，讓敘利亞走向成功」。

不過，川普也提及夏拉的爭議性過往。「我們每個人都有艱難的過去。」

川普指出，敘利亞在他推動的更廣泛中東和平藍圖中占有「重要地位」，並期盼此舉有助於鞏固以色列與哈瑪斯在加薩地區的脆弱停火。

他隨後在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）上寫道：「一個穩定而成功的敘利亞，對區域內所有國家都至關重要。」

不過，川普並未證實有關敘利亞可能與宿敵以色列簽署互不侵犯協議的報導。

夏拉稍後接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，敘以在戈蘭高地（Golan Heights）領土問題的爭議，使當前進入和平談判「並不容易」。但他也暗示，若由川普與華府居中協調，未來不排除啟動相關對話。