巴基斯坦首都「法院外汽車爆炸」至少5死13傷 傳多人染血躺警車旁
美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，13人受傷。
路透稍早引述當地警方發言人說，正調查是何種爆炸，待鑑識小組提出報告後，就能提供更多詳情。路透說，這起爆炸發生在地院入口附近，通常有許多訴訟當事人聚集。從當地媒體上可見現場血腥畫面，幾個人染血躺在警車附近；路透對此無法獨立核實。
美聯社說，該爆炸原因暫不明；有當地媒體報導稱是車內一個瓦斯瓶爆炸，但警方說仍在調查、拒絕對此置評。
印度德里知名景點紅堡周遭10日也發生汽車爆炸案，已知造成8人死亡。德里警方11日說，目前已朝恐攻方向調查。
