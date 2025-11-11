立陶宛總統任命新國防與文化部長 填補內閣空缺

快訊

中央社／ 維爾紐斯11日專電

立陶宛新政府9月底上任以來，文化部長請辭、國防部長遭撤職，兩職相繼出缺。總統瑙塞達10日依總理魯吉尼涅提名，任命社會民主黨籍考那斯為國防部長，並任命同黨籍的阿列克納維奇涅為文化部長。

前國防部長莎卡琳恩（Dovile Sakaliene）日前因與總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）在明年度國防預算問題上意見不合遭撤職。新任部長考那斯（RobertasKaunas）為去年首次當選的國會議員，自9月起擔任國會國家安全與國防委員會委員。不過，他的任命引發反對黨與部分民眾質疑，認為其缺乏國防經驗，不具備領導部會的條件。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導指出，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）與考那斯會晤時討論了國防部未來政治團隊組成。考那斯表示，他所提名的團隊組合已獲總統認可，但未透露莎卡琳恩任內副部長是否留任。

考那斯接受TV3電視台專訪時強調「備戰才能避戰」，並表示當今最重要的任務是於2030年前建成師級（Division）作戰單位，並為2027年德軍進駐立陶宛做好準備。他同時指出，立陶宛在軍事創新領域落後，他將與軍方合作尋找防衛侵略的創新解決方案，作為上任後的工作重點。

另一方面，文化部長一職自10月3日以來懸缺。先前執政聯盟將文化部交由爭議不斷的「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）政黨負責，引發文化界全國性連串抗議。該黨籍的前文化部長阿多馬維丘斯（Ignotas Adomavicius）上任僅1週，即在輿論壓力下辭職。

阿多馬維丘斯下台後，文化界抗議活動仍持續進行，要求政府確保未來文化部運作中不再有「尼穆納斯的黎明」代表參與。

阿列克納維奇涅（Vaida Aleknavicienė）原為魯吉尼涅內閣籌組時的文化部長人選，但社會民主黨與「尼穆納斯的黎明」交換部會後，其提名被撤回。隨著執政聯盟回應文化界抗議，社會民主黨重新掌管文化部，她的提名再次獲得總統批准。

阿列克納維奇涅強調，她的團隊不會納入「尼穆納斯的黎明」成員或相關人士，並承諾展開全國性文化對話，邀請藝術家、文化機構與地方文化中心共同參與政策制定。

「尼穆納斯的黎明」領導人曾因反猶太言論遭憲法法庭認定違憲而辭職，該黨也因涉嫌非法選舉資金與親俄立場而爭議不斷。

國防部 文化部 立陶宛
