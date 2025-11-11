震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手逍遙法外」。

印度10日查獲大批製作炸藥的化學物品和槍枝彈藥及相關危險物品，並逮捕8人，但晚間仍發生汽車爆炸案，目前已知至少有9人喪命、24人受傷。

今日印度（India Today）報導，正在不丹進行國是訪問的莫迪對此表示，他今天懷著無比沉痛的心情到不丹，因為他對10日晚間德里發生的駭人事件感到深深地悲痛。

莫迪說：「我從昨晚就與參與調查的各個單位保持聯繫，我們一定會徹查這起陰謀，幕後的黑手絕對無法逍遙法外，所有得為此事負責的人，都將被繩之以法。」

印度時報（Times of India）提到，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天也向受害者家屬表達慰問，並指調查單位正對爆炸案進行「迅速且徹底」的調查，他保證作案者一定會受到法律制裁。

辛赫說：「我向全國（人民）保證，國家的調查機構正為此事展開快速且全面的調查，結果很快就會公布，我向全民保證，犯案者必將受到法律制裁，絕對無法逍遙法外。」

新德里電視台（NDTV）報導，紅堡爆炸案中，發生爆炸的車輛，車主就在車上，且他是一個「白領恐怖組織」的成員，這個組織與巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」及蓋達組織（Al-Qaida）在印度查摩與克什米爾的分支「印度聖戰者組織」（Ansar Ghazwat-ul-Hind, AGuH）有關。

印度新聞信託社（PTI）報導，內政部長夏哈（AmitShah）今天召開會議，要檢視德里和印度其他地區的安全狀況，出席會議的還有情報局（IntelligenceBureau）局長德卡（Tapan Deka）、德里警察局長戈爾查（Satish Golcha）、國家調查局（NIA）局長達特（Sadanand Vasant Date）等高階官員。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，印度各地都強化了警戒，除整個德里首都圈（NCR）外，包括孟買（Mumbai）、普恩（Pune）等地也都進入高度戒備狀態。

印度德里（Delhi）著名景點紅堡（Red Fort）周遭地鐵站的1號出口附近，10日晚間約7時發生汽車爆炸，波及周遭許多車輛，現場血跡斑斑，根據莫迪、辛赫11日上午的談話，這起爆炸案目前已知造成9死、24傷，但傷亡人數隨時會更新。

紅堡爆炸案發生前，哈雅納（Haryana）、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）警方才剛聯手在法里達巴德（Faridabad）查獲約360公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨、2500公斤同樣可用來製作爆裂物的化學物品、一把AK-47步槍和3個彈匣與83發子彈、一把裝有8顆子彈的手槍及數個彈匣，以及24個遙控器、定時裝置等可疑的危險物品，並逮捕3名醫師在內的8人。