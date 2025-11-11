快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

中央社／ 新德里11日專電
印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手逍遙法外」。 歐新社
印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手逍遙法外」。 歐新社

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手逍遙法外」。

印度10日查獲大批製作炸藥的化學物品和槍枝彈藥及相關危險物品，並逮捕8人，但晚間仍發生汽車爆炸案，目前已知至少有9人喪命、24人受傷。

今日印度（India Today）報導，正在不丹進行國是訪問的莫迪對此表示，他今天懷著無比沉痛的心情到不丹，因為他對10日晚間德里發生的駭人事件感到深深地悲痛。

莫迪說：「我從昨晚就與參與調查的各個單位保持聯繫，我們一定會徹查這起陰謀，幕後的黑手絕對無法逍遙法外，所有得為此事負責的人，都將被繩之以法。」

印度時報（Times of India）提到，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天也向受害者家屬表達慰問，並指調查單位正對爆炸案進行「迅速且徹底」的調查，他保證作案者一定會受到法律制裁。

辛赫說：「我向全國（人民）保證，國家的調查機構正為此事展開快速且全面的調查，結果很快就會公布，我向全民保證，犯案者必將受到法律制裁，絕對無法逍遙法外。」

新德里電視台（NDTV）報導，紅堡爆炸案中，發生爆炸的車輛，車主就在車上，且他是一個「白領恐怖組織」的成員，這個組織與巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」及蓋達組織（Al-Qaida）在印度查摩與克什米爾的分支「印度聖戰者組織」（Ansar Ghazwat-ul-Hind, AGuH）有關。

印度新聞信託社（PTI）報導，內政部長夏哈（AmitShah）今天召開會議，要檢視德里和印度其他地區的安全狀況，出席會議的還有情報局（IntelligenceBureau）局長德卡（Tapan Deka）、德里警察局長戈爾查（Satish Golcha）、國家調查局（NIA）局長達特（Sadanand Vasant Date）等高階官員。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，印度各地都強化了警戒，除整個德里首都圈（NCR）外，包括孟買（Mumbai）、普恩（Pune）等地也都進入高度戒備狀態。

印度德里（Delhi）著名景點紅堡（Red Fort）周遭地鐵站的1號出口附近，10日晚間約7時發生汽車爆炸，波及周遭許多車輛，現場血跡斑斑，根據莫迪、辛赫11日上午的談話，這起爆炸案目前已知造成9死、24傷，但傷亡人數隨時會更新。

紅堡爆炸案發生前，哈雅納（Haryana）、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）警方才剛聯手在法里達巴德（Faridabad）查獲約360公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨、2500公斤同樣可用來製作爆裂物的化學物品、一把AK-47步槍和3個彈匣與83發子彈、一把裝有8顆子彈的手槍及數個彈匣，以及24個遙控器、定時裝置等可疑的危險物品，並逮捕3名醫師在內的8人。

印度 爆炸 莫迪 恐攻
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

相關新聞

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

民選總統就是棒？普丁掌權26年卻讓俄式民主凋零

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

陸對美放寬稀土做半套？ 外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

美國與中國大陸在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬...

巴基斯坦首都地方法院外汽車爆炸 至少5死13傷

美聯社11日引述巴基斯坦國營媒體報導，巴國首都伊斯蘭馬巴德的地方法院外發生一起威力強大汽車爆炸案，已至少造成5人死亡，1...

震驚全國…印度汽車爆炸案9死24傷 莫迪矢言揪出幕後黑手

印度德里10日發生震驚全國的汽車爆炸案，剛到不丹訪問的總理莫迪（Narendra Modi）矢言，「不會讓爆炸案幕後黑手...

八人幫倒戈讓川普政府重啟 民主黨內掀起世代競爭風暴

從11月4日的美國州級和地方選舉結果看來，民主黨是這次美國政府關門的贏家，選民多半認為政府關門是共和黨的錯。但民主黨7名溫和派參議員和1名加入民主黨黨團的無黨籍參議員，在共和黨未同意延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）減稅補貼的情況下先投降，11月9日同意重啟政府，引起黨內強烈撻伐。民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也成為眾矢之的，不少同黨議員要求他下台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。