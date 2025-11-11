印度德里汽車爆炸9死24傷 警方證實朝恐攻方向調查

印度知名景點紅堡周遭10日發生汽車爆炸案，已知造成9死、24傷，調查顯示，此案與同天稍早警方查獲大量危險物品的另案有關，德里警方今天表示，目前已朝恐攻方向調查。

一輛白色轎車10日晚間約7時，在印度德里（Delhi）著名景點紅堡（Red Fort）周遭地鐵站1號出口附近，於停等紅燈時發生爆炸。

爆炸波及附近許多車輛，已知有9人因此喪命，至少24人受傷，此案觸動印度敏感神經，整個德里首都圈（NCR）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）等都會區因此進入高度戒備狀態，北方邦（UttarPradesh）、哈雅納邦（Haryana）也正由相關單位密切觀察。

在這起汽車爆炸案發生前，哈雅納、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）警方才剛聯手在法里達巴德（Faridabad）逮捕幾名犯嫌，並查獲約360公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨、2500公斤同樣可用來製作爆裂物的化學物品、一把AK-47步槍和3個彈匣與83發子彈、一把裝有8顆子彈的手槍及數個彈匣，以及24個遙控器、定時裝置等可疑的危險物品。

新德里電視台（NDTV）今天報導，經過初步調查，法里達巴德查獲的危險化學物品，與汽車爆炸案使用的，都是可用來製作爆裂物的硝酸銨，這讓警方將兩起案件連在一起。

調查單位目前尚未將汽車爆炸案定調為「恐怖攻擊」，但已依據查緝恐怖活動的「非法活動（預防）法」偵辦，印度負責反恐調查的單位國家調查局（NIA）也正介入調查。

這起驚人的汽車爆炸案發生前，相關單位在斯利那加（Srinagar）多處發現支持巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed, JeM）的海報，於是展開調查，10日破獲法里達巴德大批危險物品，及時阻止更大規模的傷害。

今日印度（India Today）報導，相關單位在發現支持JeM的海報出現後開始調查，經過15天的大規模行動，已經逮捕8人，另有數名可能的涉案人士正遭通緝。

警方指出，他們破獲一個與巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」及蓋達組織（Al-Qaida）在印度查摩與克什米爾的分支「印度聖戰者組織」（Ansar Ghazwat-ul-Hind, AGuH）有關連的「白領恐怖組織」，逮捕包括3名醫師在內的8人。

查摩與克什米爾警方表示，調查結果顯示，「白領恐怖組織」確實存在，成員都是一些激進的專業人士和學生，他們與外國的恐怖組織有聯繫，並用加密通訊軟體進行洗腦、協調、資金調度、後勤支援等活動。

警方提到，這些人會尋找、激化、招募個人加入他們的（白領恐怖）組織，並偽裝成社會慈善團體，透過專業、學術網絡募集資金，然後從事武器與彈藥分發、爆裂物製作等非法活動。