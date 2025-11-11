聯合國專員：科技巨頭權力龐大 恐威脅人權與民主

快訊

中央社／ 日內瓦10日綜合外電報導

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）受訪時表示，少數科技巨頭憑藉人工智慧（AI）累積龐大權力，為全球人權帶來巨大挑戰，必須加以監管。

法新社報導，圖克說，在各界對民主威脅的擔憂日益加劇、愈來愈多國家面臨走向獨裁的風險之際，少數科技巨頭似乎擁有「不受限制的權力」，如今已成一大隱憂。

他在聯合國人權辦公室受訪時表示，目前約有7、8家大型科技公司擁有的財富，已經超過一些工業化國家的整體經濟規模。

他說：「他們已經積攢了巨大權力。我們都知道，如果權力不受法治與國際人權法約束，就可能導致濫用，甚至被用來支配他人。」

圖克強調，他非常擔心企業權力若不受法律與國際人權標準限制，將成為「我們未來面臨的重大問題」，呼籲人權界「更加關注這一領域」。

圖克並未點名任何公司。

但他發表這番言論時，正值特斯拉（Tesla）股東剛剛批准執行長馬斯克（Elon Musk）可能高達1兆美元的薪酬方案。馬斯克目前是全球首富，同時也是社群平台X的擁有者。

其他科技巨頭如Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），都名列全球最富有人士之中。

圖克今年稍早在聯合國人權理事會（UN HumanRights Council），對「未經選舉產生的科技寡頭」所擁有的影響力表達嚴重關切。

他說，這些人「掌握著我們的資料：他們知道我們住在哪裡、從事什麼行業、我們的基因與健康狀況、思想、習慣、慾望與恐懼。他們知道如何操控我們」。

圖克警告，科技巨擘爭相推出生成式AI工具，進一步加劇了專家的憂慮。

他說：「生成式AI具有解決我們面臨最重大問題的潛力，但它也有陰暗的一面。」

圖克強調，AI強化的社群媒體可能對選舉活動與民主進程產生深遠影響。

他也警告，這類技術「極具操控性」，能「扭曲觀點，讓人們脫離現實生活…忽略真正的重要議題」。

圖克說，未受監管的AI可能成為巨大干擾來源，削弱我們用來對抗專制傾向、遏止失控局面所需的政治能量。

人權 權力 馬斯克 科技業 聯合國 AI
相關新聞

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

民選總統就是棒？普丁掌權26年卻讓俄式民主凋零

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

陸對美放寬稀土做半套？ 外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

美國與中國大陸在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬...

中國外交官稱「斬首」高市早苗 日本強烈不滿

對中國駐大阪總領事薛劍暗指日本首相高市早苗的「斬首論」，日本內閣官房長官木原稔10日在記者會中表示，薛劍的言論「極不適切...

迎合AI、產業利益 歐盟犧牲隱私簡化法律 恐掀政治風暴

歐盟執委會本月稍晚將公布一項「數位綜合法案」，為迎合人工智慧（AI）與產業利益，預計簡化多項科技相關法律，也準備犧牲他們...

囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押。但巴黎上訴法院10日...

