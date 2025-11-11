快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

伊拉克大選登場 宗派格局未變民眾對改革不抱希望

中央社／ 巴格達10日綜合外電報導

伊拉克選民今天開始投票選出新一屆國會，此次選舉正值伊拉克及整個地區的關鍵時刻，伊朗與美國都將密切關注。

近年伊拉克罕見地維持相對穩定，努力試著走出數十年的戰爭與專制統治陰影，但即便到了今天，這個擁有4600萬人口的國家仍深受基礎建設落後、公共服務失靈與貪腐猖獗所苦。

許多伊拉克人對選舉能否帶來實質改變已不抱希望，認為投票只是政治菁英與區域強權受益的假象。

投票站於上午7時（台北時間中午1200）開放，下午6時（台北時間晚上11時）關閉，初步結果預計將在投票結束後24小時內公布。

儘管社會普遍存疑，本次仍有超過7740位候選人參選，其中近1/3為女性，競逐國會329個席位。

僅有75位候選人以獨立身分參選，而現行選舉法普遍認為有利於大黨。

全國共有超過2100萬名選民具備投票資格，但外界憂心投票率可能會低於2021年的41%，那是自選舉制度建立以來的最低紀錄。

大學生雅新（Al-Hassan Yassin）說：「每4年都一樣，我們看不到年輕面孔，也沒有新的活力能帶來改變。」

●宗派政治

自美軍主導推翻身為遜尼派的前獨裁者海珊（Saddam Hussein）以來，伊拉克長期受壓迫的什葉派族群成為政治主導力量，大多數政黨與鄰國伊朗保持密切關係。

依照慣例，伊拉克由什葉派穆斯林出任總理、遜尼派擔任國會議長，而主要為象徵性職位的總統則由庫德人出任。

近年沒有新面孔出現，仍是相同的什葉派、遜尼派與庫德族政治人物活躍於政治舞台。

現任總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）以「穩定與重建」為施政旗幟，尋求連任，預料可輕鬆勝出。

蘇達尼2022年在「協調架構」（CoordinationFramework）支持下上台，該聯盟由多個與伊朗關係密切的什葉派政黨與派系組成。

他強調自己在中東動盪之際，成功維持伊拉克相對穩定。

然而，即使獲得大多數議席，也不代表能確保連任；下一任總理仍須由能夠組成最大聯盟的政黨推舉產生。

儘管「協調框架」旗下各什葉派政黨此次分別參選，但預料選後仍將重新結盟，共同推舉新任總理。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

歐亞能源樞紐國：土耳其的能源外交布局如何邁向區域霸主

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

鄭麗文：228、白色恐怖歷史屬全台灣人 不是特定政黨專利

伊朗男燒哈米尼畫像 自拍傳網後開槍自殺？家屬不信

相關新聞

陸對美放寬稀土做半套？ 外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

美國與中國大陸在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬...

美韓協議出現新癥結！韓官員認了卡在這1事 川普李在明說法打架

路透11日報導，美國總統川普與南韓總統李在明10月底會晤宣布達成協議，結束數月來的貿易與安全議題談判，但川李會結束超過2...

囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押。但巴黎上訴法院10日...

涉挑釁北韓製造戒嚴藉口 尹錫悅被加控「利敵罪」

南韓特檢組10日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於4月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部...

印度德里地標「紅堡」附近汽車爆炸 10死逾30傷

印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近10日發生汽車爆炸事件，美國有線電...

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

印尼政府10日在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。這項決定引發人權團體與學者強烈反對，原因是這位已故軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。