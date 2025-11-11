快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

無人機侵擾事件頻傳 比利時尋求外國部隊協助

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導

比利時已請求外國武裝部隊的協助，以攔截或追蹤入侵機場、軍事基地與一座核電廠周圍的無人機，官員表示，這一連串事件都帶有俄羅斯干預的特徵。

路透社報導，無人機出沒4日迫使有關當局關閉比利時最繁忙的布魯塞爾機場數小時，這是近期一系列入侵事件之一，也曾導致貨運樞紐列日（Liege）機場短暫關閉，並擾亂一座空軍基地的運作。

一名比利時官員說：「我們不是說這就是俄羅斯，而是說這看起來像俄羅斯。目前無法將任何事件與某個特定行為者掛鉤。我們沒有任何線索。」這名官員因未獲公開發言而要求匿名。

「我們正在與夥伴合作，試圖獲取一架無人機，或偵測無人機的發射地點與飛行方向。」

俄羅斯否認與無人機事件有關。俄羅斯駐布魯塞爾大使館上週發表聲明表示，俄方「沒有動機也沒有興趣採取這類活動」。

比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）上週告訴「最新消息報」（Het Laatste Nieuws），有人推測俄羅斯可能是無人機入侵事件的幕後黑手，「但我無法證明這點」。

他說，比利時正受到密切關注，因為俄羅斯資產遭凍結於布魯塞爾的證券託管機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。歐盟已提議使用那些資金資助烏克蘭。俄羅斯揚言如果這種事發生，將「給予痛苦的回應」。

法國、德國與英國的反無人機團隊已抵達比利時。約20名英國皇家空軍專家已部署到位，他們配備了可以干擾無人機運作所需電子訊號的系統。

英國武裝部隊負責人奈頓（Richard Knighton）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們不知道，比利時方面也不知道這些無人機的來源，但我們將提供我們的裝備與能力協助他們。」

比利時官員表示，在某些情況下，人們目擊到的無人機體型龐大並以編隊飛行，這意味著他們可能是由受過訓練的專家操作。

比利時政府7日也初步同意撥款5000萬歐元（約新台幣18億1550萬元），用於購置偵測及制止無人機的系統，但還不清楚這些設備何時能投入使用。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

尹錫悅戒嚴涉濫用職權與利敵 韓國檢方追加起訴

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

俄羅斯襲擊導致烏克蘭電力供應癱瘓

蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

相關新聞

陸對美放寬稀土做半套？ 外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

美國與中國大陸在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬...

美韓協議出現新癥結！韓官員認了卡在這1事 川普李在明說法打架

路透11日報導，美國總統川普與南韓總統李在明10月底會晤宣布達成協議，結束數月來的貿易與安全議題談判，但川李會結束超過2...

囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押。但巴黎上訴法院10日...

涉挑釁北韓製造戒嚴藉口 尹錫悅被加控「利敵罪」

南韓特檢組10日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於4月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部...

印度德里地標「紅堡」附近汽車爆炸 10死逾30傷

印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近10日發生汽車爆炸事件，美國有線電...

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

印尼政府10日在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。這項決定引發人權團體與學者強烈反對，原因是這位已故軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。