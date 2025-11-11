無人機侵擾事件頻傳 比利時尋求外國部隊協助

比利時已請求外國武裝部隊的協助，以攔截或追蹤入侵機場、軍事基地與一座核電廠周圍的無人機，官員表示，這一連串事件都帶有俄羅斯干預的特徵。

路透社報導，無人機出沒4日迫使有關當局關閉比利時最繁忙的布魯塞爾機場數小時，這是近期一系列入侵事件之一，也曾導致貨運樞紐列日（Liege）機場短暫關閉，並擾亂一座空軍基地的運作。

一名比利時官員說：「我們不是說這就是俄羅斯，而是說這看起來像俄羅斯。目前無法將任何事件與某個特定行為者掛鉤。我們沒有任何線索。」這名官員因未獲公開發言而要求匿名。

「我們正在與夥伴合作，試圖獲取一架無人機，或偵測無人機的發射地點與飛行方向。」

俄羅斯否認與無人機事件有關。俄羅斯駐布魯塞爾大使館上週發表聲明表示，俄方「沒有動機也沒有興趣採取這類活動」。

比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）上週告訴「最新消息報」（Het Laatste Nieuws），有人推測俄羅斯可能是無人機入侵事件的幕後黑手，「但我無法證明這點」。

他說，比利時正受到密切關注，因為俄羅斯資產遭凍結於布魯塞爾的證券託管機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。歐盟已提議使用那些資金資助烏克蘭。俄羅斯揚言如果這種事發生，將「給予痛苦的回應」。

法國、德國與英國的反無人機團隊已抵達比利時。約20名英國皇家空軍專家已部署到位，他們配備了可以干擾無人機運作所需電子訊號的系統。

英國武裝部隊負責人奈頓（Richard Knighton）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們不知道，比利時方面也不知道這些無人機的來源，但我們將提供我們的裝備與能力協助他們。」

比利時官員表示，在某些情況下，人們目擊到的無人機體型龐大並以編隊飛行，這意味著他們可能是由受過訓練的專家操作。

比利時政府7日也初步同意撥款5000萬歐元（約新台幣18億1550萬元），用於購置偵測及制止無人機的系統，但還不清楚這些設備何時能投入使用。