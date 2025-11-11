陸對美放寬稀土做半套？ 外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓會晤。路透
美國與中國大陸在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬仿效華府採用「經認證終端用戶」（VEU）制度，在放寬管制的同時區分出口對象，排除美軍供應鏈取得這些材料。

稀土磁鐵和其他受管制材料，不僅用在電動車、民航客機等民用產品上，也同樣是戰機、潛艦和攻擊型無人機等軍事裝備的重要零件。

華爾街日報11日報導引述知情人士描述，一旦北京嚴格執行「經認證終端用戶」，同時擁有民用與軍工業務的汽車與航太公司將更難從中國進口特定材料。北京仍可能調整制度，但最終仍須公告實施後才能確定；中國商務部並未回應置評。

北京這套新制參考自美國做法。美國從2007年起實施VEU，允許經認定的中國企業以一般授權方式購買受管制的化學品或晶片製造設備等物品，無需每次逐案申請，但須接受政府實地稽查與合規審核。

川習會後，中國已同意推出「一般許可」，白宮將此視為中國結束稀土出口管制。但華爾街日報指出，北京似乎仍保留部分管制措施，目前仍不清楚哪些企業將被納入一般許可名單，或實際能獲得多大通關便利。

至於中方可能的VEU期限也不明朗。根據美方制度，獲准參與VEU的中企有時會被撤銷資格，這一直令北京感到不滿。因此，即使能受惠於中國版VEU制度，許多企業仍可能選擇尋找受管制產品的替代來源。

