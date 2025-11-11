泰柬邊境地雷炸傷4士兵 泰國重申暫停執行和平協議

快訊

中央社／ 曼谷11日專電

泰國4名軍人昨天在泰柬邊境因地雷爆炸而受傷，泰國皇家陸軍證實，爆炸是一枚新埋設的地雷所引起，指柬埔寨公然違反泰柬和平協議。泰國國防部長和外長今早召開國安會會議，會後重申暫時中止與柬埔寨簽署的和平協議。

泰國皇家發言人溫泰（Winthai Suvaree）表示，地雷爆炸發生在士兵例行巡邏期間，該區域曾被柬埔寨軍隊佔領，但在先前的衝突後，柬埔寨軍隊已經撤離。

民族報（The Nation）報導，泰軍10月17日已全面控制該地區，並透過除雷、設置鐵絲網及加強巡邏維護安全。

這起爆炸事件共造成4名泰國士兵受傷，泰軍方證實，在該區域發現新埋的地雷，稱此舉違反兩國和平協議。

泰國皇家陸軍表示，「事實已顯示敵對行為仍在，因此有必要停止所有協議，以維護自衛權」。

上個月26日，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）和柬埔寨簽署和平協議，該協議重申兩國致力於和平解決爭端。美國總統川普（DonaldTrump）當時也在馬來西亞見證兩國簽署協議。

泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）和外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）上午召開國家安全委員會會議後表示，泰國重申暫停執行與柬埔寨的和平協議。

鮮新聞英文報（Khaosod English）今天報導，該會議主要是重新審議泰柬邊境和平協議、泰國應採取的應對措施，以及有關柬埔寨移工簽證等議題。

