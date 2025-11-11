海委會與印尼哈比比中心合作 應對印太海廢挑戰

海洋委員會近日宣布與印尼智庫哈比比中心，啟動印尼海洋廢棄物治理合作計畫，透過共同研究、政策協調與交流，盼有效降低印太區域海洋塑膠汙染，發展海洋循環經濟產業，未來雙方將發布聯合研究成果，並促成相關建議提供印尼政府機構採納。

海委會國際發展處處長李珊瑩、海委會委員林愛龍及駐印尼聯絡官秘書許德驊於11月4日至7日訪問印尼，並在5日的國際記者會中，攜手哈比比中心理事會主席哈比比（Ilham Akbar Habibie），及印尼國家研究與創新局（BRIN）研究員柯多瓦（Muhammad RezaCordova）等人，宣布正式啟動印尼海洋廢棄物治理合作計畫。

海委會透過新聞稿指出，此項台印合作基於雙方簽署的合作備忘錄，透過共同研究、政策協調與知識交流，強化印尼應對海洋廢棄物的能力，邁向更潔淨的海洋。

海委會說明，印尼政府承諾在2025年前將海洋塑膠廢棄物減少70%；然而，海洋污染問題依舊嚴峻，研究指印尼每年有高達48萬4000噸的廢棄物流入海洋，部分甚至在一年內漂流至南非，造成巨大的經濟與環境損失。

海委會表示，海洋廢棄物不分國界，台灣在治理、監測系統與科技方面的優異能力，可成為印尼的重要政策參考，雙方合作對保護共享的海洋生態系統具重要意義。

海委會主委管碧玲透過新聞稿強調，唯有跨越國界的信任與合作，才能讓海洋恢復健康與生機。台灣將致力透過國際合作平台，與印尼及區域夥伴分享經驗、協調策略，共同實現永續且潔淨的印太海洋。

海委會指出，5日記者會中除說明海委會與哈比比中心在支持印尼「國家海洋廢棄物行動計畫」的角色與承諾，也分享台灣在科技創新與社區參與方面的成功經驗。

海委會表示，6日雙方接續舉辦國際工作坊，匯集來自台灣、印尼、日本及菲律賓的專家學者，交流各國實務經驗；其中，台灣湛藍海洋聯盟（AzureAlliance）執行長陳思穎分享以「無人電動清潔船」為核心，透過科技提升清除效率。

海委會指出，雙方將持續推動共同發表文章與聯合研究，具體合作目標包括在2026年前產出實質的聯合研究成果，並促成相關政策建議提供印尼政府機構採納 。

此外，訪問期間，海委會代表團也拜會印尼海洋漁業部人力資源局 。

海委會轉述，印尼海洋漁業部人力資源局表示，其總司長拉迪亞塔（Nyoman Radiarta）自9月訪台後，即力促雙方推進合作，盼台灣協助印尼培養海洋治理的種子教官，並提供政府機關或企業實習機會。海委會也表達肯定，並將積極評估在海洋素養教育、海事人才養成及青年實習計畫等方面多元合作。