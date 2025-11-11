高市早苗「台灣有事」言論惹中抗議 日重申台海和平重要性

針對日本首相高市早苗在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，內閣官房長官木原稔今天重申台海和平的重要性，並表示對於中國提出抗議，已經向對方說明答詢的主旨，以及日本政府立場。

朝日新聞報導，木原在記者會表示，「台灣海峽的和平與穩定，對於日本的安全保障及國際社會的安定都至關重要。期待以對話方式和平解決問題，是政府的一貫立場。」

他並提到在10月的中日領導人會談，日中確認推動「戰略互惠關係」，表示雙方「將在廣泛領域加強溝通，增進理解與合作」。

7日在眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高。」

高市早苗昨天在眾議院接受質詢時再次表示，她7日針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」。

中國外交部發言人林劍昨天聲稱，「日本領導人」公然發表「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。