快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

高市早苗「台灣有事」言論惹中抗議 日重申台海和平重要性

中央社／ 東京11日專電
日本首相高市早苗10日在日本眾院回應在野黨質詢時稱，日前關於「台灣有事」的發言是依日本政府既有見解，沒有特別需要收回或取消的打算。(路透)
日本首相高市早苗10日在日本眾院回應在野黨質詢時稱，日前關於「台灣有事」的發言是依日本政府既有見解，沒有特別需要收回或取消的打算。(路透)

針對日本首相高市早苗在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，內閣官房長官木原稔今天重申台海和平的重要性，並表示對於中國提出抗議，已經向對方說明答詢的主旨，以及日本政府立場。

朝日新聞報導，木原在記者會表示，「台灣海峽的和平與穩定，對於日本的安全保障及國際社會的安定都至關重要。期待以對話方式和平解決問題，是政府的一貫立場。」

他並提到在10月的中日領導人會談，日中確認推動「戰略互惠關係」，表示雙方「將在廣泛領域加強溝通，增進理解與合作」。

7日在眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢高市早苗，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」她接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高。」

高市早苗昨天在眾議院接受質詢時再次表示，她7日針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」。

中國外交部發言人林劍昨天聲稱，「日本領導人」公然發表「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。

高市早苗
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸使館深夜發文批高市 企圖將自身綁上分裂中國的戰車

日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

日本譴責中國駐日外交官言論「極度不當」

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

相關新聞

陸對美放寬稀土做半套？ 外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

美國與中國大陸在川習會後宣布達成貿易休戰協議，中方陸續鬆綁稀土與關鍵礦物出口。不過近日知情人士向華爾街日報透露，北京研擬...

美韓協議出現新癥結！韓官員認了卡在這1事 川普李在明說法打架

路透11日報導，美國總統川普與南韓總統李在明10月底會晤宣布達成協議，結束數月來的貿易與安全議題談判，但川李會結束超過2...

囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押。但巴黎上訴法院10日...

涉挑釁北韓製造戒嚴藉口 尹錫悅被加控「利敵罪」

南韓特檢組10日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於4月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部...

印度德里地標「紅堡」附近汽車爆炸 10死逾30傷

印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近10日發生汽車爆炸事件，美國有線電...

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

印尼政府10日在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。這項決定引發人權團體與學者強烈反對，原因是這位已故軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。