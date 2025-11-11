調查戒嚴事件涉及非法人員 李在明：成立特別小組

韓國總統李在明今天出席在龍山總統辦公室舉行的國務會議，他表示，針對尹錫悅政府緊急發布戒嚴等事件，為了調查公職人員是否涉及非法行為，應組成特別工作小組（TF）。

根據韓聯社今天報導，政府內部的特別工作小組（TF）預計將很快成立，韓國總統李在明表示，「這是當然應該要做的事情，內亂問題不應該只依賴特檢，而是需要獨立調查」。

李在明強調自主調查的重要性，他指出，特檢雖然透過調查進行刑事處罰，但根據涉入內亂的程度，也有必要追究行政責任。

國務總理金民錫說明，透過這個小組（TF），將對參與或協助緊急戒嚴等內亂行為的公職人員進行迅速內部調查，並確保能夠採取適當人事措施。金民錫指出，目前內亂嫌疑的調查與審判長期化，導致克服內亂的進展緩慢。

金民錫表示，將在明年1月前迅速且有秩序地完成調查，並在農曆年前做好後續措施的準備，「過程中我們會找出降低公務體系動盪的方法，若總統與國務委員們同意，將由總理室制定具體方針。」