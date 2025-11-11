快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

影／疑恐怖攻擊！印度自殺炸彈客身影曝 駕車在停車場待3小時

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度首都德里歷史地標紅堡10日晚間驚傳汽車爆炸造成至少10人死亡。路透
印度首都德里歷史地標紅堡10日晚間驚傳汽車爆炸造成至少10人死亡。路透

印度首都德里歷史地標紅堡（Red Fort）10日晚間驚傳汽車爆炸造成至少10人死亡，當局初步研判與恐怖主義活動有關，正朝此方向偵辦。根據監視器畫面，疑似自殺炸彈客的涉案汽車爆炸前於附近停車場內停留超過3小時，期間駕駛未曾下車，最終駛離後於地鐵站前引爆。

這起爆炸發生在晚間6時52分，一輛白色現代i20汽車停等紅燈時突然爆炸，威力強大，現場多輛汽車與人力車被引燃，屍體與扭曲車體散落街頭，畫面怵目驚心。

事故地點位於德里舊城區核心、距國會僅約6公里。根據NDTV，印度國家安全部隊與國家調查局已接手調查，首都圈所有重要設施，包括地鐵、政府機構與國際機場均高度警戒。

德里警方根據法醫鑑識與情報單位提供的線索，援引《非法行為防制法》（UAPA）相關條款展開調查，初步懷疑此案涉及恐怖主義組織活動。

印度媒體報導，這輛車牌號碼HR 26CE7674的涉案車輛，下午3時19分駛入紅堡附近停車場，停留超過3小時後於6時30分離開，隨後在紅堡外爆炸。影片與照片拍到疑似自殺炸彈客的手放在車窗邊，另一張影像中可見駕駛身穿藍黑相間T恤。警方推測他在停車場時全程未下車，可能在等待接頭的人或遙控指令。

值得注意的是，爆炸發生當天，警方才在距離德里約50公里的近郊哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）查獲重達2900公斤炸藥。調查人員懷疑兩起事件可能有關聯，並指向一個涉及醫師成員的「白領恐怖網絡」。

消息人士指出，這輛i20汽車登記在南克什米爾普魯瓦馬（Pulwama）醫師穆罕默德（Umar Mohammad）名下。

他疑似在得知組織兩名核心成員沙基爾（Mujammil Shakeel）與拉德（Adil Rather）遭逮捕、爆裂物被查扣後，驚慌之下於紅堡附近引爆汽車炸彈。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

根據最新監視器畫面，疑似自殺炸彈客的涉案汽車在爆炸前曾於附近停車場內停留超過3小時，駕駛期間始終未曾下車，最終駛離後於地鐵站前引爆。圖/截自@AdityaRajKaul在X的照片
根據最新監視器畫面，疑似自殺炸彈客的涉案汽車在爆炸前曾於附近停車場內停留超過3小時，駕駛期間始終未曾下車，最終駛離後於地鐵站前引爆。圖/截自@AdityaRajKaul在X的照片
監視器畫面拍到，疑似自殺炸彈客的手放在車窗邊。圖/截自NDTV在YT的影音
監視器畫面拍到，疑似自殺炸彈客的手放在車窗邊。圖/截自NDTV在YT的影音

爆炸 炸彈 印度
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

影／印度汽車爆炸增至10死！事前附近查獲近3噸炸藥 駭人現場畫面曝

印度德里汽車爆炸事件 CNN：增至10死逾30傷

印度汽車爆炸案原因未明 警事前查獲大量爆裂物原料

相關新聞

美韓協議出現新癥結！韓官員認了卡在這1事 川普李在明說法打架

路透11日報導，美國總統川普與南韓總統李在明10月底會晤宣布達成協議，結束數月來的貿易與安全議題談判，但川李會結束超過2...

影／疑恐怖攻擊！印度自殺炸彈客身影曝 駕車在停車場待3小時

印度首都德里歷史地標紅堡（Red Fort）10日晚間驚傳汽車爆炸造成至少10人死亡，當局初步研判與恐怖主義活動有關，正...

高市早苗擬投資AI、晶片等17關鍵領域 提振日本經濟

根據今天公布的政府文件，日本新首相高市早苗希望透過對人工智慧（AI）、晶片和造船等17個重點領域進行投資，以提振這個全球...

調查戒嚴事件涉及非法人員 李在明：成立特別小組

韓國總統李在明今天出席在龍山總統辦公室舉行的國務會議，他表示，針對尹錫悅政府緊急發布戒嚴等事件，為了調查公職人員是否涉及...

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？ 威廉王子：隱瞞沒用多溝通

英國王儲威廉日前首度訪問巴西，出席他創辦並擔任主席的第五屆「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。期間接受...

韓媒：總統辦公室12月將搬回青瓦台 官邸評估中

根據韓媒中央日報今天報導，總統辦公室將在下個月8日至14日之間，從首爾龍山搬回青瓦台，時隔3年又7個月之後，「青瓦台時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。