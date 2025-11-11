韓媒：總統辦公室12月將搬回青瓦台 官邸評估中

根據韓媒中央日報今天報導，總統辦公室將在下個月8日至14日之間，從首爾龍山搬回青瓦台，時隔3年又7個月之後，「青瓦台時代」將重新開啟，不過官邸位置仍在評估中。

韓國前總統尹錫悅在任內將總統辦公室從青瓦台搬移至首爾龍山，並開放青瓦台給民眾參觀。隨著現任總統李在明上任，他有意將總統辦公室搬回青瓦台，並已自8月起暫停開放民眾參觀。

根據中央日報今天報導，青瓦台的搬遷準備工作已經幾乎完成，預計將在下個月8日至14日之間將總統辦公室與幕僚辦公室等主要設施搬回青瓦台。這代表自2022年5月以來尹錫悅政府的「龍山時代」，經過3年7個月之後將結束，重新迎來「青瓦台時代」。

據報導，總統及幕僚將使用的青瓦台內大部分設施已整修完畢，一名總統辦公室高層人士透露，「雖然與民館較為老舊，但為了節省預算，並未進行大規模改建」。

不過報導指出，考量到安全、風水等問題，青瓦台內的官邸不適合居住。總統秘書室長姜勳植曾表示，涉及安全問題，總統官邸在今年底前完成遷移可能性不高。據了解，總統辦公室仍在評估多個官邸候選地點。

報導指出，有部分設施將在之後才會開始進行搬遷作業，總統辦公室高層人士表示，需要額外保安作業的區域將需要更多時間。至於總統辦公室的記者室，預計將在下個月下旬移至青瓦台春秋館。