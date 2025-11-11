羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」時，當時在現場意外被拍到的神祕型男佩德羅8日在巴黎南部的藍布耶接受採訪。美聯社
法國巴黎羅浮宮10月19日發生震驚全球的「7分鐘珠寶大劫案」後，美聯社攝影記者在現場拍到一名衣著考究的年輕男子。他身著三件式西裝，軟呢帽斜戴得恰到好處，從警察身旁走過，網友對這位「法國偵探」有無限想像。這位神秘型男的身分近日曝光，他在家中接受媒體採訪，分享事件經過。

CNN報導，這位「神祕型男」叫德爾沃（Pedro Elias Garzon Delvaux），今年15歲。儘管他可能將阿嘉莎．克莉絲蒂筆下的名偵探白羅（Hercule Poirot）視為風格典範，但他澄清自己既未參與調查，也沒有找到失竊珠寶，還是在朋友讓他看一段包含那張知名照片、觀看次數接近6百萬次的 TikTok 影片後，才知道自己走紅。

他說：「當時覺得非常好笑，我們還回到羅浮宮看看人們的反應。人們可能認出了我，但我不太確定。」

他原本計畫在劫案發生當天與母親及祖父一同造訪羅浮宮，抵達時卻發現博物館關閉，並在無意中被拍到。許多網路評論認為德爾沃的穿著像偵探，但這其實只是他的日常穿著。德爾沃說：「穿著經典對我很重要，我喜歡這樣打扮，因為我熱愛歷史，尤其是20世紀的歷史。」

身為歷史愛好者，德爾沃對1940年代服飾的迷戀始於一年前，當時在嘉年華扮成法國抵抗運動英雄穆蘭（Jean Moulin），隨著遊行氣氛與服裝體驗，逐漸愛上這種復古風。從那之後，他幾乎天天維持同樣風格，即使在學校也不例外。

由於父親是外交官，德爾沃一家經常搬家，曾旅居英國、西班牙、孟加拉與法國東部，4年前才回到巴黎西南約48公里的藍布耶（Rambouillet）。他的一些引人注目的收藏來自世界各地，像是加爾各答一家古董店購入的復古蘇聯手錶，父親還從保加利亞找來零件修復。第一套量身訂製西裝則是在12歲那年在孟加拉生活期間訂制。

德爾沃談到未來志向時表示，他有興趣像父親和祖父一樣從事外交，或許也會考慮加入軍隊，承認制服風格可能與此有關。儘管精心打扮，德爾沃依然是一位熱愛自己這個世代生活的青年。被問及學校的朋友是否欣賞他的風格時，他迅速回答：「是啊，我覺得我很有氣場。」

15歲少年佩德羅8日在巴黎南部藍布耶的家中，與自己在羅浮宮劫案發生當天被美聯社拍攝到的照片合影。美聯社
