專欄作家佛里曼：現在不是後冷戰或後後冷戰年代而是 「多元世」

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
專欄作家佛里曼指出，人類進入AI時代，過往的對立與分類已不再適用。圖為2025年1月瑞士「世界經濟論壇」會場外，AI公司「C3.ai」的企業標誌。路透
專欄作家佛里曼指出，人類進入AI時代，過往的對立與分類已不再適用。圖為2025年1月瑞士「世界經濟論壇」會場外，AI公司「C3.ai」的企業標誌。路透

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）11日發表標題為「冷戰時代結束，我們該稱呼新時代什麼？」的專欄，他回顧自己從冷戰與後冷戰時期走來，認為當前時代已脫離舊有框架──美國單極優勢瓦解、阿富汗撤軍與俄國侵烏象徵舊秩序崩壞，中國大陸成為真正對手。他認為這已不再是「後後冷戰」（Post-Post-Cold War），而是一個全新複雜的時代，需要新的名稱與思維。

佛里曼起初的構想是「後後冷戰」，後來發現不通。曾在微軟擔任策略長與研發長的孟迪（Craig Mundie）提出新詞「多元世（Polycene）」，意指「多的時代」。在這個時代，氣候、科技、生物、地緣政治與經濟相互交織，二元系統讓位於多重、連動、重疊的多中心結構。每個人與機器都能即時互相影響，速度與規模前所未有。

AI的出現象徵認知革命。電腦正從「可編程」進化為具「AI通才智能」的系統，能橫跨物理、化學、文學與藝術進行推理。人類的認知邊界首次被機器延伸，電腦不僅反映人類智慧，也開始自行發現與創造。

AI革命源自晶片從「二元」到「多元」的演進。現代晶片以平行運算、三維堆疊與晶粒化設計實現巨量處理，讓多重功能共存共優。這些「異質整合晶片」構成多元世的矽基基礎，使多重智能能即時協作與共同進化。

氣候學者稱當前局勢為「多重危機（polycrisis）」。氣候變遷引發連鎖災難──乾旱、糧荒、移民、政權崩潰與信任瓦解。人類資源消耗與全球互聯使危機彼此觸發，任何一地事件都可能瞬間波及全球。

地緣政治亦呈多重結盟的新格局。舊有陣營瓦解，各國多方結盟：印度既買俄油又拉攏美歐，中東與亞洲勢力交錯。戰爭形式更混合，從實體前線延伸到網路、資訊與無人機。國際關係成為流動、交錯的多邊網。

經濟體系也由雙邊貿易轉為多層供應網絡。產品設計、零件、生產與組裝分散於多國，形成知識與信任的「互依網」。亞當斯密的「分工」如今升級為「知識分工」──集體智慧與跨國協作才是生產力核心。

佛里曼指出，如今治理模式必須從「非此即彼」轉向「兼容並蓄」。他主張「綜合式解答」取代左右對立，透過跨界聯盟與共同創新應對AI、氣候與全球挑戰；未來人類唯有在全球層級上協作，才能在「多元世」中共存共榮。

冷戰 佛里曼
