印度汽車爆炸案原因未明 警事前查獲大量爆裂物原料

中央社／ 新德里10日專電

印度德里觀光熱點「紅堡」附近今天發生汽車爆炸案，德里警方深夜表示，目前要確認是否為炸彈導致還言之過早，但今天稍早，警方在印度北部的法里達巴德查獲大量可用來製作炸藥的化學物質，以及槍枝在內等危險物品。

今天晚間近7時，德里（Delhi）著名地標紅堡（RedFort）周邊的地鐵站附近發生一起汽車爆炸案，截至晚間10時，已知造成8死、24傷。

爆炸發生後，印度整個德里首都圈（NCR）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）等都會區已進入高度戒備狀態，北方邦（Uttar Pradesh）、哈雅納邦（Haryana）也正由相關單位密切觀察。

德里警方表示，紅堡爆炸案的源頭是一輛汽車，車內不只1人，但現在還無法確定爆炸是否因炸彈而引起，因為現場沒有炸彈的痕跡，也尚未獲報有人被炸彈炸傷，「目前僅知爆炸源頭是一輛汽車，汽車在紅燈前爆炸，車內有2到3人，車身完全損毀，鑑識小組正在採集樣本」。

印度國家調查局（NIA）已介入調查，一名參與調查的人員告訴印度斯坦時報（Hindustan Times）說：「目前還未發現釘子、碎片、彈片、電線、化學物質，也還沒找到任何可疑的碎屑。」

這起爆炸案發生在紅堡周邊地鐵站的1號出口附近，爆炸瞬間引發大火，有6輛轎車在內的多部車輛隨之起火，10輛消防車陸續趕往事發現場灌救，火勢於晚間近7時30分時獲控制。

印度時報（Times of India）指出，就在爆炸發生前數小時，哈雅納、查摩與克什米爾（Jammu andKashmir）等地區的警方攜手合作，在法里達巴德（Faridabad）逮捕一名犯嫌，並在他承租的房屋內，查獲一批足以用來製作多個簡易爆炸裝置的危險物品。

今日印度（India Today）報導，警方查獲約360公斤可用來製作爆裂物的硝酸銨、2500公斤同樣可用來製作爆裂物的化學物品、一把AK-47步槍和3個彈匣與83發子彈、一把裝有8顆子彈的手槍及數個彈匣，還有定時裝置。

消息來源指出，這批危險物品足以用來製作為數不少的簡易爆裂物，數量足以用來發動攻擊。

相關新聞

製造戒嚴藉口…尹錫悅涉挑釁北韓 遭追加起訴

南韓特檢組十日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於四月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部分...

德國將表決成立專門委員會 審查德中經濟關系

（德國之聲中文網）由聯盟黨和社民黨組成的德國聯合政府希望更密切地審視與中國之間貿易關系，並將為此成立一個專門委員會。本周初，基民盟/基民盟和社民黨議會黨團將在各自的委員會中討論這項聯合動議。聯邦議院計

涉非法政治獻金 沙克吉入獄20天獲釋

法國前總統沙克吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處五年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院十日裁定沙...

美政府停擺…逾50億美元軍售延後交貨 衝擊北約

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院估算資料指出，價值超過五十億美元、用以支援北約盟國的武器出口...

印度新德里地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

美國CNN報導，印度首都新德里警方表示，當地著名地標紅堡附近10日發生爆炸，造成至少8人死亡。當地電視台報導，爆炸也導致...

美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在社群媒體X發文指出，美軍在東太平洋打擊2艘運毒船，擊斃6名毒販

