印度德里汽車爆炸事件 CNN：增至10死逾30傷

中央社／ 德里10日綜合外電報導

印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近今天發生汽車爆炸事件，美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據醫院數據，已有至少10人喪命。

CNN報導，德里當地的洛克拿亞克醫院（Lok NayakHospital）一位醫生表示，另有超過30人「傷勢嚴重」。

德里警察局長戈爾查（Satish Golcha）告訴記者，一輛車子於當地時間傍晚6時42分左右在一處紅綠燈附近停了下來。

戈爾查還說：「那台車發生爆炸，車內乘客和周邊車輛內的民眾都受到影響。」

印度警方已經針對這起爆炸事件展開調查，目前尚不清楚事發原因。

爆炸 印度 CNN

