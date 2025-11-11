印度德里汽車爆炸事件 CNN：增至10死逾30傷
印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）周邊一座地鐵站的附近今天發生汽車爆炸事件，美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據醫院數據，已有至少10人喪命。
CNN報導，德里當地的洛克拿亞克醫院（Lok NayakHospital）一位醫生表示，另有超過30人「傷勢嚴重」。
德里警察局長戈爾查（Satish Golcha）告訴記者，一輛車子於當地時間傍晚6時42分左右在一處紅綠燈附近停了下來。
戈爾查還說：「那台車發生爆炸，車內乘客和周邊車輛內的民眾都受到影響。」
印度警方已經針對這起爆炸事件展開調查，目前尚不清楚事發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言