快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

沙柯吉獲釋以待上訴審理 稱「真相終將大白」

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天獲准在司法監督下離開監獄以待上訴審理，他獲釋後在社群媒體平台X寫下「真相終將大白」。

法新社報導，今年70歲的沙柯吉稍早離開巴黎聖蒂監獄（La Sante），他稱這段為期20天的監禁像是一場「惡夢」。

2007年法國總統競選期間，沙柯吉親信涉及收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）政治獻金，沙柯吉被控刑事共謀罪，但他堅稱無罪。

上訴法院裁定沙柯吉可在等待上訴審理期間離開監獄後，沙柯吉今天乘坐深色車窗車輛，在警用機車護送下回到家中。

沙柯吉隨後在X上寫著，「真相終將大白」。

他感謝支持者並補充說，「我現在將準備上訴。我的精力將完全集中在證明我的清白。」

「你們的幾千條訊息深深感動我，給我力量去承受這場磨難。」

沙柯吉10月21日入獄後成為首名遭監禁的歐盟前國家元首。

監獄 法國 社群媒體

延伸閱讀

劉姓保母姊妹涉虐剴剴案 二審定12/22辯論終結

厄瓜多監獄兩度動亂31死 至少27人窒息身亡

台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

相關新聞

製造戒嚴藉口…尹錫悅涉挑釁北韓 遭追加起訴

南韓特檢組十日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於四月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部分...

德國將表決成立專門委員會 審查德中經濟關系

（德國之聲中文網）由聯盟黨和社民黨組成的德國聯合政府希望更密切地審視與中國之間貿易關系，並將為此成立一個專門委員會。本周初，基民盟/基民盟和社民黨議會黨團將在各自的委員會中討論這項聯合動議。聯邦議院計

涉非法政治獻金 沙克吉入獄20天獲釋

法國前總統沙克吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處五年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院十日裁定沙...

美政府停擺…逾50億美元軍售延後交貨 衝擊北約

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院估算資料指出，價值超過五十億美元、用以支援北約盟國的武器出口...

印度新德里地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

美國CNN報導，印度首都新德里警方表示，當地著名地標紅堡附近10日發生爆炸，造成至少8人死亡。當地電視台報導，爆炸也導致...

美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在社群媒體X發文指出，美軍在東太平洋打擊2艘運毒船，擊斃6名毒販

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。