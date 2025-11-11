德國將表決成立專門委員會 審查德中經濟關系

（德國之聲中文網）由聯盟黨和社民黨組成的德國聯合政府希望更密切地審視與中國之間貿易關系，並將為此成立一個專門委員會。本周初，基民盟/基民盟和社民黨議會黨團將在各自的委員會中討論這項聯合動議。聯邦議院計劃於本周五就此動議進行辯論和表決。

據悉，該動議提出的背景是基於“貿易和地緣政治環境”的變化，涉及到價值鏈的安全性和可靠性以及德國能源和原材料進口。專門委員會將負責調查“德中之間與安全相關的經濟關系”以及其他國家與中國之間的經濟關系，並且對來自中國的投資進行審查，比如中國公司對德國關鍵基礎設施領域的投資。動議中稱，“委員會的目標是從法律、經濟和政治角度進行審查，以確定是否需要做出調整，例如在對外貿易法方面。”該委員會的任務還包括識別德國在哪些方面具有依賴性並體現出脆弱性，並且每年一次向聯邦議院提交“風險報告”，每半年向經濟事務委員會匯報一次工作進展情況。

專門委員會將由大約十二名來自政界、經濟界、行業協會的專家組成，包括來自貝塔斯曼基金會、德國工業聯合會 (BDI)、德國工商會聯合會 (DIHK)、德國外交關系委員會 (DGAP)、德國國際與安全事務研究所 (SWP)、德國工會聯合會 (DGB)、德國經濟研究所 (IW) 以及基爾世界經濟研究所的代表。

基民盟/基社盟議會黨團主席延斯·施潘（Jens Spahn）向德國《商報》表示，實現更大的經濟自主是聯合政府的“關鍵任務”，成立專家委員會是為了進行“定期審查”，以更好地“管控”德國對中國的依賴。

德國政府希望保護德國工業

德國政府剛剛宣布了針對德國鋼鐵行業的保護措施，該行業正遭受來自中國的廉價進口產品的沖擊。與此同時，德國汽車制造商在電動汽車領域也面臨著來自中國的日益激烈的競爭。中國近來對芯片和稀土的出口限制措施也加深了德國企業對供應鏈依賴性的擔憂。此前，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul ）臨時推遲原定於10月對中國的訪問，凸顯德中摩擦加劇。

德國財政部長兼副總理克林拜爾（Lars Klingbeil）計劃於11月訪問北京。克林拜爾預計將在會談中提出德國和歐盟的一系列擔憂，包括中國對稀土等關鍵材料的出口限制問題。美國總統特朗普和中國國家主席習近平在韓國會晤後，作為對美方降低關稅的回報，中國宣布將暫停對部分稀土元素的出口限制一年。歐盟和德國也將從中受益。但是，德國對關鍵汽車產業供應鏈的擔憂仍無法消除。

（法新社、路透社、時代周報）

