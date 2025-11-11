快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

BBC陷新聞倫理風暴 英相支持「強大、獨立」公共媒體

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）因爆發將美國總統川普演說片段移花接木的事件，導致總裁與新聞部主管請辭。英國首相施凱爾今天透過發言人表示，他支持一個「強大、獨立的BBC」。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）近日引述BBC內部報告披露，BBC節目「廣角鏡」（Panorama）將川普（Donald Trump）在2021年1月6日的2段演說剪輯拼接，塑造出他煽動美國國會山莊暴動的印象。BBC總裁戴維（Tim Davie）和BBCNews執行長圖內斯（Deborah Turness）昨天雙雙辭職。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）的發言人今天告訴媒體記者：「在這個充斥假消息的時代，英國應該要有強大且公正的新聞服務，這樣的論述比以往任何時候都更有力。」

這名發言人還說，為了維護媒體公信力，能夠「迅速」更正錯誤是相當重要的。

BBC 英國 發言人

延伸閱讀

英國首相：不接受任何人施壓影響陸使館建案裁決

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

相關新聞

製造戒嚴藉口…尹錫悅涉挑釁北韓 遭追加起訴

南韓特檢組十日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於四月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部分...

涉非法政治獻金 沙克吉入獄20天獲釋

法國前總統沙克吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處五年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院十日裁定沙...

美政府停擺…逾50億美元軍售延後交貨 衝擊北約

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院估算資料指出，價值超過五十億美元、用以支援北約盟國的武器出口...

印度新德里地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

美國CNN報導，印度首都新德里警方表示，當地著名地標紅堡附近10日發生爆炸，造成至少8人死亡。當地電視台報導，爆炸也導致...

美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在社群媒體X發文指出，美軍在東太平洋打擊2艘運毒船，擊斃6名毒販

俄外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）因為久未公開露面，引發外界臆測，據報導他與俄國總統普丁關係破裂。克里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。