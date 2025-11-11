涉非法政治獻金 沙克吉入獄20天獲釋

法國前總統沙克吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處五年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院十日裁定沙克吉將在等待上訴審理期間獲釋，他已在坐監廿天後出獄。

沙克吉被控共謀罪，在二○○七年法國總統競選期間，他的親信收取已故利比亞獨裁者格達費的政治獻金，法院判定沙克吉有罪。不過，貪腐、接受非法競選資金等其他罪名，獲判無罪。

沙克吉上月廿一日前往巴黎聖蒂監獄報到入監，對曾在二○○七至一二年擔任法國總統的沙克吉來說，是一次令人震驚的政治重擊。

他一再否認有任何不當行為並提起上訴，自稱是報復和仇恨的受害者。他委託律師在上訴法院為其辯護，並透過視訊出庭，表示入獄這廿天「非常難熬」。

沙克吉已在十日下午離開監獄。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，法國檢方要求沙克吉獲釋條件必須包含受到司法監管，並限制他可以聯絡的人士。沙克吉的正式上訴審理預定於明年三月展開。