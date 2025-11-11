快訊

製造戒嚴藉口！尹錫悅涉挑釁北韓 遭追加起訴

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓特檢組指控前總統尹錫悅去年十月下令派軍方無人機滲透北韓平壤。圖為同月北韓官媒「朝中社」發布的平壤附近「墜落無人機」照片。（路透）
南韓特檢組指控前總統尹錫悅去年十月下令派軍方無人機滲透北韓平壤。圖為同月北韓官媒「朝中社」發布的平壤附近「墜落無人機」照片。（路透）

南韓特檢組十日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於四月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部分南韓軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓做出軍事挑釁舉動，以製造正當化他突然宣布戒嚴的藉口。

尹錫悅因去年十二月的六小時「短命戒嚴」，今年四月被南韓憲法法院判決國會對他提起的彈劾案成立而解職。

特檢組十日表示，尹錫悅任內企圖挑起兩韓間的軍事衝突，以宣布戒嚴；該組偵辦時從南韓軍方高官手機中發現若干證據，包含暗示南韓可能採取刺激北韓的行動詞彙，像「無人機」及「精準打擊」。

特檢組還說，七月中旬對南韓軍方的無人機作戰司令部等多個國防部單位，展開全面的搜查和扣押，正式調查尹錫悅任內的外患罪嫌疑；除了尹錫悅，他提名和任命的前國防部長金龍顯和軍方防諜司令部前司令呂寅兄，密謀誘使北韓對南韓發動攻擊，這三人的如意算盤是製造南韓國內緊張，當作尹錫悅宣布緊急戒嚴的理由。

特檢組也以相同罪名，追加起訴金、呂兩人。尹、金兩人則辯稱，怎麼會為了損害國家利益而宣布戒嚴。呂寅兄更聲稱，很後悔當時沒對尹錫悅下達的上述命令提出質疑。南韓刑法規定，一般利敵罪的構成要件並非通敵，只要對國家的軍事利益造成損害，或讓敵國獲得軍事利益即可。

北韓去年十月指控南韓派無人機滲透平壤上空，投放反北韓領袖金正恩及其家族的傳單，並公布在平壤附近墜毀的南韓軍用無人機殘骸照。六月就任的南韓總統李在明曾公開明言，有南韓政府曾派無人機飛至平壤上空，以刺激北韓。

特檢組認為，尹錫悅等人上述的計畫，造成南韓軍隊的作戰及戰力等軍事機密外洩，因此一般利敵罪的罪名成立、外患罪的罪名則不成立。

尹錫悅 南韓戒嚴 北韓 無人機

