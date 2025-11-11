製造戒嚴藉口！尹錫悅涉挑釁北韓 遭追加起訴

南韓特檢組十日依涉嫌濫用職權與該國刑法中的「一般利敵罪」，追加起訴已於四月提前下台的前總統尹錫悅。特檢組指控他去年與部分南韓軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓做出軍事挑釁舉動，以製造正當化他突然宣布戒嚴的藉口。

尹錫悅因去年十二月的六小時「短命戒嚴」，今年四月被南韓憲法法院判決國會對他提起的彈劾案成立而解職。

特檢組十日表示，尹錫悅任內企圖挑起兩韓間的軍事衝突，以宣布戒嚴；該組偵辦時從南韓軍方高官手機中發現若干證據，包含暗示南韓可能採取刺激北韓的行動詞彙，像「無人機」及「精準打擊」。

特檢組還說，七月中旬對南韓軍方的無人機作戰司令部等多個國防部單位，展開全面的搜查和扣押，正式調查尹錫悅任內的外患罪嫌疑；除了尹錫悅，他提名和任命的前國防部長金龍顯和軍方防諜司令部前司令呂寅兄，密謀誘使北韓對南韓發動攻擊，這三人的如意算盤是製造南韓國內緊張，當作尹錫悅宣布緊急戒嚴的理由。

特檢組也以相同罪名，追加起訴金、呂兩人。尹、金兩人則辯稱，怎麼會為了損害國家利益而宣布戒嚴。呂寅兄更聲稱，很後悔當時沒對尹錫悅下達的上述命令提出質疑。南韓刑法規定，一般利敵罪的構成要件並非通敵，只要對國家的軍事利益造成損害，或讓敵國獲得軍事利益即可。

北韓去年十月指控南韓派無人機滲透平壤上空，投放反北韓領袖金正恩及其家族的傳單，並公布在平壤附近墜毀的南韓軍用無人機殘骸照。六月就任的南韓總統李在明曾公開明言，有南韓政府曾派無人機飛至平壤上空，以刺激北韓。

特檢組認為，尹錫悅等人上述的計畫，造成南韓軍隊的作戰及戰力等軍事機密外洩，因此一般利敵罪的罪名成立、外患罪的罪名則不成立。