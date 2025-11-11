快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

美政府停擺／逾50億美元軍售延後交貨 衝擊北約

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院估算資料指出，價值超過五十億美元、用以支援北約盟國的武器出口，因政府關門而延宕。

美國國會兩黨因在支出法案陷入僵局，使聯邦政府十月一日起進入關門狀態，當前這場已逾四十天的政府停擺創史上最長紀錄。各聯邦部門公務員因沒有經費而被迫休假、計畫暫停、作業放緩，衝擊影響正不斷擴大。

一名國務院高層告訴Axios：「這的確嚴重損害我們與盟友及夥伴的關係，也損及美國國防產業向海外交付關鍵裝備能力」。

這名官員指出，受影響武器交付項目包括要給丹麥、克羅埃西亞及波蘭等盟國的先進中程空對空飛彈（ＡＭＲＡＡＭ）、神盾作戰系統以及海馬士高機動多管火箭系統（ＨＩＭＡＲＳ）。

當前美方對北約盟國的軍售有一定比率會轉交烏克蘭，使得衝擊面有可能比想像更廣。

官員表示，目前待處理的交易包括兩類，一是美國政府直接對北約盟國的武器銷售，另一是美國軍工企業外銷武器所需的出口許可。

依據美國「武器出口管制法」，所有武器銷售提案需經國會審查。然而，許多國務院負責向國會相關委員會幕僚簡報、確保審查程序的人員，因政府關門被迫休假，導致進度延宕。

國務院高層向Axios透露，上個月國務院政軍局支援軍售作業人力，僅正常時期的四分之一。

美國 軍售 烏克蘭 北約

