印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度員警10日在新德里著名地標紅堡附近的爆炸現場進行調查。歐新社
印度員警10日在新德里著名地標紅堡附近的爆炸現場進行調查。歐新社

美國CNN報導，印度首都新德里警方表示，當地著名地標紅堡附近10日發生爆炸，造成至少8人死亡。當地電視台報導，爆炸也導致11人受傷。

警方發言人蒂亞吉（Sanjay Tyagi）表示，爆炸發生在紅堡附近的一輛車內，具體原因不明，警方仍在調查。

當地媒體播出畫面顯示，德里舊城區一座捷運站附近人潮擁擠的街道上，數輛汽車冒出火焰和濃煙。

德里消防局副局長表示，至少六輛汽車和三輛機動三輪車起火，並補充說火勢已被消防隊撲滅。

一名為透露姓名的居民告訴新德里電視台（NDTV）：「我們當時聽見一聲巨響，連窗戶都震動。」

警方試圖清除聚集在事發現場附近的人群。

紅堡在印度被稱作Lal Qila，位於德里舊城區，是17世紀蒙兀兒帝國時期要塞，也是知名觀光景點。

