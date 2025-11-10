快訊

為了AI 歐盟準備犧牲這項「神聖原則」 隱私不顧了

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
為促進AI發展，歐盟執委會計劃廣泛修改《一般資料保護規則》（GDPR），但此舉恐在內部已對科技政策意見分歧的歐盟，掀起大規模政治和遊說風暴。美聯社
為促進AI發展，歐盟執委會計劃廣泛修改《一般資料保護規則》（GDPR），但此舉恐在內部已對科技政策意見分歧的歐盟，掀起大規模政治和遊說風暴。美聯社

歐盟執委會本月稍晚將公布一項「數位綜合法案」，為迎合人工智慧（AI）與產業利益，預計簡化多項科技相關法律，也準備犧牲他們最重視且神聖的隱私規範。

根據政治新聞網站Politico取得的草案文件，歐盟官員計劃廣泛修改《一般資料保護規則》（GDPR），以嘉惠AI開發商。修正內容將為AI公司新增例外條款，允許業者合法處理宗教或政治信仰、族裔或健康資料等特殊類別個資，用於技術訓練與運作。

另外，歐盟官員也希望重新定義「個資」範圍，主張經化名處理的資料未必一律受GDPR保護。最後，執委會也盼藉增訂條款，改革Cookie規定，賦予網站和應用程式（App）業者更多法源依據，在不限於使用者同意的情況下追蹤用戶行為。

歐盟執委會堅稱，此舉僅是透過「具針對性」的修正，刪減多餘條文，不會動搖GDPR的基本原則。然而，一旦觸及這項最具代表性、被視為歐盟科技政策「碰不得」的隱私法，恐怕會在歐盟掀起大規模的政治和遊說風暴。GDPR在2012-2016年間起草時，曾引發歐盟史上最大規模遊說行動之一。

歐盟在隱私政策上的轉向，來自對歐洲經濟實力走弱的疑慮。義大利前總理德拉基（Mario Draghi）去年在他提出的具里程碑意義的「歐盟競爭力報告」中指出，GDPR阻礙了歐洲在AI領域的創新。

執委會19日正式公布草案前，內容仍有可能調整，而綜合法案一旦提出，必須經歐盟各國與議會審核，而歐盟內部對修改隱私保護規範與否，已出現明顯分歧。根據文件，愛沙尼亞、法國、奧地利和斯洛維尼亞，堅決反對對GDPR進行任何修改。另一方面，德國正積極推動重大修正，以促進AI發展，該國向來被視為最重視隱私的國家之一。

歐洲議會捷克籍綠黨議員葛芮若（Markéta Gregorová）警告，歐洲的「基本權益」必須比經濟利益更具分量。曾任Meta布魯塞爾遊說辦公室負責人的芬蘭中間偏右議員薩拉（Aura Salla）則說，若草案「執行得當」，她將「熱烈歡迎」，因為這可為AI業者帶來法律上的明確性。

歐洲監管機構近年來已多次干擾科技大廠的AI布局。Meta、X和領英（LinkedIn）均因愛爾蘭資料保護委員會的介入，延遲在歐推出AI應用。Google也正受該機構調查，先前曾被迫暫停推出Bard聊天機器人。義大利監管機關也曾因隱私疑慮，暫時封鎖ChatGPT和DeepSeek。

相較下，這些科技巨頭在美國則快速向前邁進，因當地缺乏全面的隱私法，可不受限制地提供民眾資料給AI。

