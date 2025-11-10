美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯。圖／法新社
美國國防部長赫格塞斯。圖／法新社

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在社群媒體X發文指出，美軍在東太平洋打擊2艘運毒船，擊斃6名毒販。

赫格塞斯推文表示，美軍昨天在總統川普（DonaldTrump）指示下，對2艘船隻實施致命打擊，這些船隻由「被認定的恐怖組織」（Designated TerroristOrganization）運作。

他提及，美方情報顯示，這些船隻涉及非法毒品走私，船上運載毒品，並沿東太平洋已知的毒品走私航道航行。

赫格塞斯指稱，兩次打擊均在國際水域進行，每艘船上各有3名男性販毒恐怖分子，共6人全數被擊斃，沒有美軍人員受傷。

