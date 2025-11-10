法前總統沙柯吉入獄服刑 法院裁定上訴期間獲釋
法國前總統沙柯吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處5年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院今天裁定，沙柯吉將在等待上訴審理期間獲釋。
沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控共謀罪，在2007年法國總統競選期間，他的親信收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）的政治獻金，法院判定沙柯吉有罪。不過，貪腐、接受非法競選資金等其他罪名，獲判無罪。
沙柯吉上月21日被監禁在巴黎的聖蒂監獄（LaSante），對於曾在2007年至2012年擔任法國總統的沙柯吉來說，無疑是一次令人震驚的政治重擊。
他一再否認自己有任何不當行為，並已提起上訴，他說，自己是報復和仇恨的受害者。他不會親自出庭，但會委託律師在上訴法院為其辯護。
沙柯吉入獄後，他的律師英格萊恩（ChristopheIngrain）表示，沙柯吉並不符合任何「臨時拘留」的法律正當理由，他始終遵守司法程序。
在法國刑法中，「臨時拘留」是為了包括防止犯罪繼續發生，或是確保被告能接受司法審判。
