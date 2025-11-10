因訪俄計劃被批「叛國」 德國選擇黨強烈駁斥

（德國之聲中文網）數名德國選擇黨政客計劃前往俄羅斯的行程繼續遭到來自德國聯盟黨和社民黨的強烈批評。

基民盟外交事務專家羅德裡希·基澤韋特（Roderich Kiesewetter）周末在接受《商報》（Handelsblatt）采訪時表示，通過這次出訪，AfD 政客們「非常清楚且有意地」成為了俄羅斯對德國和歐洲進行混合戰爭的工具。基社盟秘書長馬丁·胡貝爾（Martin Huber）甚至稱此舉為「叛國行為」。

AfD駁斥：對地緣政治一無所知

歐洲議會議員、AfD成員漢斯·諾伊霍夫（Hans Neuhoff）駁斥了上述批評，稱其為「毫無根據的指責」。

據媒體報道，四名AfD黨員——歐洲議會議員諾伊霍夫、聯邦議會議員施特芬·克特（Steffen Kothé）與賴納·羅特富斯（Rainer Rothfuß），以及薩克森州AfD黨主席約爾格·烏爾班（Jörg Urban）——計劃於11月13日至17日前往位於黑海之濱的索契，參加金磚國家（BRICS）會議。金磚國家最初包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，目前已擴展吸納了更多國家。

諾伊霍夫在接受《商報》采訪時表示，他將出席由俄羅斯科學院歐洲研究所主辦的會議，主題是有關「歐盟與金磚國家關系的前景」。他批評說：「那些認為我們應該無視金磚國家的聯盟黨政客，對地緣政治一無所知。」

AfD駁斥「叛國」指控

AfD聯邦議會黨團首席議員貝恩德·鮑曼（Bernd Baumann）在接受該報采訪時指出，AfD議會黨團已通過一項一致決議，該決議明確譴責俄羅斯對烏克蘭的進攻是「違反國際法的侵略戰爭」。針對「叛國」指控，鮑曼反駁道：「如果與莫斯科的接觸就算叛國，那前基社盟主席弗朗茨·約瑟夫·施特勞斯（Franz Josef Strauß）都早就犯了叛國罪了。」

基民盟外交事務專家基澤韋特在接受《商報》采訪時稱俄羅斯為一個「恐怖主義國家」。他聲稱，莫斯科有意扶持「像AfD這樣的親克裡姆林宮政黨」，以削弱德國民主制度，並擴大俄羅斯在德國的影響力。

警告德國再次陷入對俄依賴

社民黨聯邦議會黨團經濟政策發言人塞巴斯蒂安·羅洛夫（Sebastian Roloff）同樣指責AfD，「他們的行為是為了俄羅斯獨裁者普京的利益，從而損害德國的國家利益。」 他指出，AfD希望德國重新依賴俄羅斯天然氣，從而再次陷入對俄依賴。

基民盟中小企業協會主席吉塔·康內曼（Gitta Connemann）警告稱，這樣的倒退將帶來「致命後果」。她在接受《商報》采訪時說：「任何尋求與克裡姆林宮建立更緊密聯系的人，都在危及投資、就業、德國的能源安全、國內的繁榮以及歐洲的穩定。」

德國新聞門戶網站 t-online 周四報道稱，AfD政客計劃前往索契，並安排會見俄羅斯安全委員會副主席德米特裡·梅德韋傑夫（Dmitri Medwedew）。據 t-online 報道，AfD聯邦議會黨團外交事務發言人馬庫斯·弗羅恩邁爾（Markus Frohnmaier）隨後禁止了這一會面。梅德韋傑夫被認為是普京的強硬派代表人物，曾多次對德國及其政府發表激烈的言辭攻擊。

AfD親俄、親中立場

德國選擇黨（德語：Alternative für Deutschland，縮寫為AfD）是德國極右翼民粹主義政黨。今年5月，德國聯邦憲法保護局正式將極右翼政黨德國選項黨（AfD）整體認定為極端組織，稱其種族主義理念違背憲法精神、歧視特定群體、威脅自由民主秩序。該黨領導人隨即向法院提起訴訟，稱「國家權力被濫用於打壓並排斥反對派」。

該黨也因其親俄、親中立場不斷受到批評，2024年4月，AfD政治家克拉（Maximilian Krah）因涉嫌收受俄羅斯和中國的資金受到檢察部門的調查。今年9月，克拉前助理Jian G.因替中國從事間諜罪以及刺探異議人士信息，被判4年零9個月監禁。

【 本文章由德國之聲授權提供】