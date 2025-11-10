俄外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂

快訊

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。路透
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）因為久未公開露面，引發外界臆測，據報導他與俄國總統普丁關係破裂。克里姆林宮今天駁斥相關報導不實。

拉夫羅夫現年75歲，是俄羅斯政壇重量級人物，迄今擔任外長21年，是普丁（Vladimir Putin）內閣中任職最久的成員。

根據俄國外交部網站，拉夫羅夫最近一次公開露面是在10月28日的現場活動，但此後仍有他接受錄影採訪的影片發布。

普丁上週與高層官員針對核試驗舉行電視轉播會議，拉夫羅夫沒有出席，南非本月將舉行20國集團（G20）峰會，拉夫羅夫也未被任命為俄國特使，通常他會代表普丁出席此類場合。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天面對媒體時，法新社記者問及關於拉夫羅夫與普丁關係破裂的傳言。

培斯科夫回應說，所有相關報導完全不實，拉夫羅夫仍在履行職務，「當有適合的公開活動時，你們就會見到他」。

