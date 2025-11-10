泰緬邊境非法賭博集團主謀佘智江 確定將引渡回中國
中國籍賭博集團主謀佘智江遭到泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國檢方今天表示，泰國上訴法院已維持將佘智江引渡回中國的命令。
路透社報導，現年43歲的佘智江持有中國和柬埔寨護照，他遭到北京指控經營非法線上博弈並因此向國際刑警組織（Interpol）請求發布紅色通報。2022年8月泰國警方依國際通緝令將他逮捕。
佘智江被捕時掌管1個博奕帝國，旗下包括1個位於泰國和緬甸邊境名為「水溝谷」（Shwe Kokko）的綜合園區，內有賭場、娛樂和觀光事業，總規模達到150億美元（約新台幣4650億元）。
泰國刑事法院去年5月裁定將佘智江引渡回中國，但其律師團以引渡令違法為由提出上訴。泰國憲法法院已在今年10月裁定引渡令合法。
根據泰國檢方聲明，佘智江將引渡至中國「接受有關經營非法賭場的審判」，罪行包括創立及經營239個賭博網站，資金流量合計超過12兆6300億泰銖（約同額新台幣）。
聲明還說，佘智江涉嫌在緬甸的水溝谷打造與經營2座賭場，並在當地透過多個網路平台「誘使中國公民參與賭博活動」。
