快訊

市長好帥！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步

鳳凰颱風暴雨襲花蓮 馬太鞍溪水漫淹台9線231K

泰緬邊境非法賭博集團主謀佘智江 確定將引渡回中國

中央社／ 曼谷10日綜合外電報導

中國籍賭博集團主謀佘智江遭到泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國檢方今天表示，泰國上訴法院已維持將佘智江引渡回中國的命令。

路透社報導，現年43歲的佘智江持有中國和柬埔寨護照，他遭到北京指控經營非法線上博弈並因此向國際刑警組織（Interpol）請求發布紅色通報。2022年8月泰國警方依國際通緝令將他逮捕。

佘智江被捕時掌管1個博奕帝國，旗下包括1個位於泰國和緬甸邊境名為「水溝谷」（Shwe Kokko）的綜合園區，內有賭場、娛樂和觀光事業，總規模達到150億美元（約新台幣4650億元）。

泰國刑事法院去年5月裁定將佘智江引渡回中國，但其律師團以引渡令違法為由提出上訴。泰國憲法法院已在今年10月裁定引渡令合法。

根據泰國檢方聲明，佘智江將引渡至中國「接受有關經營非法賭場的審判」，罪行包括創立及經營239個賭博網站，資金流量合計超過12兆6300億泰銖（約同額新台幣）。

聲明還說，佘智江涉嫌在緬甸的水溝谷打造與經營2座賭場，並在當地透過多個網路平台「誘使中國公民參與賭博活動」。

泰國 引渡 賭博

延伸閱讀

泰國兩名士兵遭地雷炸傷 暫停執行與柬埔寨和平協議

中啟動秋季外交 西班牙、泰國國王、挪威外交大臣陸續到訪

MLB／守護者兩投手涉嫌操縱投球賭博 遭檢方起訴

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 警方預計首日將有逾萬人前往

相關新聞

又打模糊仗？高市早苗「日本存亡危機」說法不清

日本首相高市早苗在上周（11/7）國會的質詢時，針對「台灣有事」的問題回應，表示有可能造成日本的「存立危機事態」，也意味著日本有機會動用集體自衛權。這番發言被認為是日本首相第一次正面回應台灣有事的情境定義，而隔天11月8日中國駐大阪總領事薛劍卻轉發新聞，並且寫下「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」旋即引發暴力威脅的外交失言爭議。日本外務省、官房長官已接連向中國表示嚴正抗議，雖然薛劍的發文已經刪除，但仍留著一篇自我辯解的文字；事件持續發酵到今天11月10日，薛劍本人和中國官方都沒有任何回應，採取「冷處理」的態度。

高市早苗不收回台灣有事言論！首位表態台海屬存立危機現任日相

每日新聞報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會表示，針對日前對於台灣有事的發言，「說法沿續政府一貫見解，沒有打算...

陸駐大阪總領事斬首論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本KOL...

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成存立危機事態，遭中國大陸外交官薛劍在社群暗嗆斬首，對此官房長官木原稔10日表...

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕...

俄外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）因為久未公開露面，引發外界臆測，據報導他與俄國總統普丁關係破裂。克里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。