快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

奈及利亞伊斯蘭聖戰組織爆內鬥 傳約200人喪生

中央社／ 奈及利亞卡諾10日綜合外電報導

奈及利亞情報機構、民兵及聖戰組織消息人士今天告訴法新社，該國東北部對立的聖戰組織派系爆發衝突，導致約200人喪生。

奈及利亞伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）與遜尼派伊斯蘭極端主義團體「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West Africa Province）武裝分子昨天在查德湖（Lake Chad）岸邊多貢契庫（Dogon Chiku）爆發衝突。

協助奈及利亞軍方的反聖戰民兵組織成員柯拉（Babakura Kola）告訴法新社：「根據我們掌握的傷亡情況，約有200名博科聖地恐怖分子在這場戰鬥中喪生。」

伊斯蘭國 奈及利亞 衝突

延伸閱讀

非洲股債 領先新興市場

川普揚言在奈及利亞採軍事行動 奈總統幕僚：樂見美協助反恐但有1條件

奈及利亞油罐車翻覆 民眾撿油遇爆炸釀35死

施振榮響應 打造零碳排船

相關新聞

又打模糊仗？高市早苗「日本存亡危機」說法不清

日本首相高市早苗在上周（11/7）國會的質詢時，針對「台灣有事」的問題回應，表示有可能造成日本的「存立危機事態」，也意味著日本有機會動用集體自衛權。這番發言被認為是日本首相第一次正面回應台灣有事的情境定義，而隔天11月8日中國駐大阪總領事薛劍卻轉發新聞，並且寫下「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」旋即引發暴力威脅的外交失言爭議。日本外務省、官房長官已接連向中國表示嚴正抗議，雖然薛劍的發文已經刪除，但仍留著一篇自我辯解的文字；事件持續發酵到今天11月10日，薛劍本人和中國官方都沒有任何回應，採取「冷處理」的態度。

高市早苗不收回台灣有事言論！首位表態台海屬存立危機現任日相

每日新聞報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會表示，針對日前對於台灣有事的發言，「說法沿續政府一貫見解，沒有打算...

陸駐大阪總領事斬首論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本KOL...

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成存立危機事態，遭中國大陸外交官薛劍在社群暗嗆斬首，對此官房長官木原稔10日表...

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕...

中國火箭碎片可能墜落菲律賓海域 菲軍方搜索

中國今天發射「長征十二號」運載火箭，碎片可能墜落菲律賓海域。菲律賓軍方已動員艦艇展開搜索，發現後將取回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。