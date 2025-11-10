法國前總統沙柯吉入監服刑後申請獲釋 巴黎上訴法院將裁定

快訊

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

法國上訴法院今天將審理前總統沙柯吉申請獲釋案，沙柯吉因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處5年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴，如今請求釋放。

路透社報導，沙柯吉（Nicolas Sarkozy）這位70歲的前保守派總統被控共謀罪，在2007年法國總統競選期間，他的親信收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）的政治獻金，法院判定沙柯吉有罪。不過，貪腐、接受非法競選資金等其他罪名，獲判無罪。

主審法官加瓦里諾（Nathalie Gavarino）指出，由於沙柯吉的罪行「極其嚴重」，刑期必須立刻執行。沙柯吉上月21日被監禁在巴黎的聖蒂監獄（La Sante），對於曾在2007年至2012年擔任法國總統的沙柯吉來說，無疑是一次令人震驚的政治重擊。

沙柯吉一再否認自己有任何不當行為，並已提起上訴，他說，自己是報復和仇恨的受害者。他不會親自出庭，但會委託律師在上訴法院為其辯護。

沙柯吉入獄後，他的律師英格萊恩（ChristopheIngrain）表示，沙柯吉並不符合任何「臨時拘留」的法律正當理由，他始終遵守司法程序。

在法國刑法中，「臨時拘留」是為了包括防止犯罪繼續發生，或是確保被告能接受司法審判。

報導指出，如果法院同意釋放沙柯吉，他可能需要佩戴電子腳鐐、繳納保證金或定期向相關當局報到。

沙柯吉卸任以來，司法訴訟仍持續不斷。

法國最高法院去年維持了對他的貪腐案和權錢交易罪名的判決，並下令他佩戴電子腳鐐一年，這在法國前國家元首中尚屬首次。目前，該腳鐐已被移除。

同樣在去年，一個上訴法院對於沙柯吉在2012年競選連任期間非法籌集競選資金，判他有罪。沙柯吉已向最高法院提出最終上訴，預計11月作出判決。

