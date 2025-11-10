中國火箭碎片可能墜落菲律賓海域 菲軍方搜索

快訊

中央社／ 馬尼拉10日專電
圖為長征十二號運載火箭點火昇空。 中新社
圖為長征十二號運載火箭點火昇空。 中新社

中國今天發射「長征十二號」運載火箭，碎片可能墜落菲律賓海域。菲律賓軍方已動員艦艇展開搜索，發現後將取回。

上午10時56分，菲律賓西南部巴拉旺省（Palawan）公主港市（Puerto Princesa）居民聽到轟然巨響，引起驚慌。

菲律賓西軍區指揮部（WESCOM）下午發布新聞稿指出，這起事件與中國發射「長征十二號」火箭有關。

根據中國官媒新華社報導，今天在海南商業航天發射場使用長征十二號運載火箭，將衛星互聯網低軌13組衛星發射升空，送入預定軌道。

菲律賓太空總署（PhilSA）預測，長征十二號火箭碎片將會墜落在公主港與杜巴塔哈礁（TubbatahaReef）之間的海域。

西軍區指揮部表示，火箭碎片預料會墜落在預定區域內，對民眾並無立即性的危險。但此類活動仍具「無法預料的風險」，海員、漁民及沿海居民應保持警惕。

軍方已出動船艦及其他軍事設備到預定海域搜索火箭碎片，也與海岸防衛隊及地方政府協調，關注是否有疑似火箭碎片漂流上岸。

西軍區指揮部提醒漁民，若發現可疑物體應立即通報相關單位，切勿自行打撈或觸碰，因為殘留燃料和化學劑可能具有毒性。截至發稿時，尚未接獲任何人員傷亡或財產損失的報告。

上個月中旬，中國也曾自海南商業航天發射場發射「長征8號甲」運載火箭，運送多顆互聯網低軌衛星至軌道。菲律賓一艘海軍巡邏艦於3天後在巴拉旺省南端外海撈起火箭碎片。

