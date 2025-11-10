中駐日大使迴避「斬首」言論 美大使批薛劍暴露本性

快訊

中央社／ 東京10日專電
美國駐日大使葛拉斯。圖／美聯社
中國駐日大使吳江浩今天在X發文稱，「台灣是中國不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事」，沒有回應中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」言論。美國駐日大使葛拉斯在X批評，薛劍的發文「再次暴露了他的本性」。

8日深夜，薛劍就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒的表情符號。這則貼文目前已被刪除。

官房長官木原稔今天表示，「作為中國在外公館首長，這種言行實在不得不說極為不適切」。日本外務省亞洲大洋洲局長今井正彰9日已經向中國駐日大使館提出抗議，並要求中方作出明確說明。

然而，吳江浩今天貼文稱，「台灣是中國不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事。鼓動台灣有事就是日本有事，企圖將日本綁上分裂中國的戰車，最終將走上不歸歧路」，隻字未提薛劍。

吳江浩的發言引發大量不滿留言。有網友說，「台灣有事，是否等於日本有事，這是日本自己決定的。你才是正在做你們最討厭的『干涉內政』。」

還有網友追問吳江浩，「貴國大阪總領事（薛劍）的發言，是中國共產黨的意思嗎？你們是在輕視日本國與日本國民嗎？」

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）轉發薛劍發文的截圖，批評說「他的面具又一次掉下來了。就在幾個月前，薛劍才拿以色列和納粹德國相比。如今，他又威脅高市首相及日本人民。北京該是時候拿出行動，表現得像是他們口口聲聲要做的『好鄰居』，而非一次又一次言行不符」。

今年6月，薛劍在X發文，將納粹德國國旗與以色列國旗並排製表，稱「納粹：屠殺猶太人；以色列：猶太人屠殺他人」，還稱「納粹把美國視為敵國；以色列把美國視為提款機（ATM）」，遭以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）譴責可恥。

日本 以色列 美國

