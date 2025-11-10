泰國兩名士兵遭地雷炸傷 暫停執行與柬埔寨和平協議

日本首相高市早苗在上周（11/7）國會的質詢時，針對「台灣有事」的問題回應，表示有可能造成日本的「存立危機事態」，也意味著日本有機會動用集體自衛權。這番發言被認為是日本首相第一次正面回應台灣有事的情境定義，而隔天11月8日中國駐大阪總領事薛劍卻轉發新聞，並且寫下「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」旋即引發暴力威脅的外交失言爭議。日本外務省、官房長官已接連向中國表示嚴正抗議，雖然薛劍的發文已經刪除，但仍留著一篇自我辯解的文字；事件持續發酵到今天11月10日，薛劍本人和中國官方都沒有任何回應，採取「冷處理」的態度。

2025-11-10 14:50