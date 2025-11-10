北韓駭客能力強化 可遠端操控受害者手機傳惡意軟體

韓聯社引述業界人士指出，北韓今年透過人工智慧（AI）大幅提升駭客能力。業界已發現北韓駭客遠端操控受害者手機裝置，盜用通訊軟體帳戶，向聯絡人發送惡意軟體，甚至可定位受害者位置，並遠端刪除裝置上所有重要資料。

資安公司Genians Security Center今天發布的威脅分析報告指出，由北韓支持的網路駭客除了竊取資訊外，可能已發展出遠端操控智慧型手機、電腦等裝置，並造成實際損失的能力。

報告指出，一名專門負責脫北青少年心理諮商的諮商師手機9月5日遭駭客重置為預設值，通訊軟體帳戶也被盜用，向聯絡人發送惡意軟體。

同月15日，一名北韓人權運動家的手機也遭重置，駭客同樣透過竊取通訊軟體帳戶，向36名聯絡人發送惡意軟體。據稱，受害者最初收到偽裝為國稅廳發送的信件，接觸到惡意軟體而被駭。

此外，這些案例首次出現駭客長時間遠端操控裝置的狀況。他們不只盜取受害者的Google及南韓主要情報技術服務帳戶，還能利用Google的位置查詢功能確定受害者位置，登入電子信箱刪除所有警告信件，並重置裝置，導致裝置上所有重要資料被刪除。

在過程中，一些收到惡意軟體的聯絡人懷疑其真實性，打電話向受害者確認，但因手機遭駭客控制，通話、訊息及相關通知都被阻擋，受害人無法即時回應，導致災情擴大。

報告指出，這種結合多種技術的攻擊策略，在過去北韓駭客的攻擊案例中從未發生。這顯示北韓的網路攻擊正演變為能造成實質破壞的方式，並可滲透到南韓民眾日常生活中。

AI也為北韓駭客的攻擊升級提供助力。根據開發生成式AI Claude的美國公司Anthropic去年8月發布的安全報告，發現北韓駭客組織利用AI創造假身份，以此向海外資訊科技企業求職，藉此進行技術評估。

報告指出，這類活動是為了規避國際制裁，同時為北韓政權賺取外匯。