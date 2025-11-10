印尼追封已故獨裁者蘇哈托為國家英雄 人權團體反彈

快訊

中央社／ 雅加達10日綜合外電報導

印尼政府今天在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。這項決定引發人權團體與學者強烈反對，原因是這位已故軍事獨裁者在任期間涉及嚴重人權侵害。

根據總統令，蘇哈托（Suharto）成為今年新增的10位「國家英雄」之一。

現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）——蘇哈托的前女婿——主持了今天舉行的「國家英雄日」頒授典禮。

面對外界對蘇哈托入選的質疑，普拉伯沃辦公室堅稱，總統有權決定授予任何人此一榮譽。

蘇哈托於2008年去世，享壽86歲。他1967年在一次未遂政變後奪權，並以鐵腕統治印尼超過30年。其執政期間飽受貪腐與人權侵犯指控，包括對政治異議者的暴力鎮壓。

上週，約500名公民社會成員、維權人士與學者聯名致信普拉伯沃，呼籲不要讓蘇哈托獲得此項榮譽。信中指出，將蘇哈托封為國家英雄，是對受害者與民主價值的背叛，並構成對歷史的危險扭曲。

印尼人權組織「失蹤者與暴力受害者委員會」（Kontras）譴責此舉「不道德」，並表示這將助長有罪不罰的文化。

「失蹤者與暴力受害者委員會」協調員迪瑪斯（Dimas Bagus Arya）接受法新社採訪時表示：「蘇哈托曾被懷疑涉入人權侵害、國家暴力與多項嚴重罪行，他不應被授予『國家英雄』稱號。」

對此，國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）為政府的決定辯護說：「這是我們紀念前人、特別是領導人對國家非凡貢獻的一種方式。」

人權 普拉伯沃 印尼

