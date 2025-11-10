遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成存立危機事態，遭中國大陸外交官薛劍在社群暗嗆斬首，對此官房長官木原稔10日表示，已就此對中國提出抗議，而高市也稱沒有收回這項言論的打算。彭博資訊引述專家指出，高市有關「台灣有事」的發言不該解讀為對台灣的承諾，充其量是坦率承認日本政府內部討論過針對台海危機可能的回應之一，而很多政治人物和觀察人士都曾公開提及這種可能。

高市7日在眾議院預算委員會答詢，問及若中國以軍艦封鎖台灣海域是否構成存立危機事態時，給出正面回覆。每日新聞指出，在高市之前，沒有現任首相曾明確指出，台灣有事可能構成存立危機事態。

事後，中國駐大阪總領事薛劍8日在社群轉發相關新聞，並寫到：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」

對此官房長官木原稔10日在記者會表示，「作為中國在外公館首長，這種言行實在不得不說極為不恰當」。他提到，「外務省已透過駐中國使館向中國提出抗議，強烈表示不滿，並要求儘速刪除相關貼文」。

高市同日再度出席眾院答詢則明確表示，「沒有打算撤回或取消」有關台灣有事的言論，並稱這並非日本政府統一見解，日後發言將謹慎，不會在國會上明確假設特定情況來陳述。

美國印第安納大學漢彌爾頓盧格研究所日本政治與安全領域教授利夫（Adam Liff）認為，高市的說法不應該被視為對任何台海危機的承諾。

「高市言論充其量可理解為，坦白承認日本政府內部討論過這一種應對台海危機的可能性，」利夫說：「這一點也曾被許多政治人物與觀察家公開提及，並非日本立場出現明確轉變。」