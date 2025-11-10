快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

聽新聞
0:00 / 0:00

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗10日出席眾議院預算委員會答詢。法新社
日本首相高市早苗10日出席眾議院預算委員會答詢。法新社

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成存立危機事態，遭中國大陸外交官薛劍在社群暗嗆斬首，對此官房長官木原稔10日表示，已就此對中國提出抗議，而高市也稱沒有收回這項言論的打算。彭博資訊引述專家指出，高市有關「台灣有事」的發言不該解讀為對台灣的承諾，充其量是坦率承認日本政府內部討論過針對台海危機可能的回應之一，而很多政治人物和觀察人士都曾公開提及這種可能。

高市7日在眾議院預算委員會答詢，問及若中國以軍艦封鎖台灣海域是否構成存立危機事態時，給出正面回覆。每日新聞指出，在高市之前，沒有現任首相曾明確指出，台灣有事可能構成存立危機事態。

事後，中國駐大阪總領事薛劍8日在社群轉發相關新聞，並寫到：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」

對此官房長官木原稔10日在記者會表示，「作為中國在外公館首長，這種言行實在不得不說極為不恰當」。他提到，「外務省已透過駐中國使館向中國提出抗議，強烈表示不滿，並要求儘速刪除相關貼文」。

高市同日再度出席眾院答詢則明確表示，「沒有打算撤回或取消」有關台灣有事的言論，並稱這並非日本政府統一見解，日後發言將謹慎，不會在國會上明確假設特定情況來陳述。

美國印第安納大學漢彌爾頓盧格研究所日本政治與安全領域教授利夫（Adam Liff）認為，高市的說法不應該被視為對任何台海危機的承諾。

「高市言論充其量可理解為，坦白承認日本政府內部討論過這一種應對台海危機的可能性，」利夫說：「這一點也曾被許多政治人物與觀察家公開提及，並非日本立場出現明確轉變。」

日本 台灣有事 台海

延伸閱讀

中日外交風波：中國外交官薛劍「斬首」失言，高市早苗模糊的「日本存立危機事態」定義

高市談「台灣有事」 中駐大阪總領事嗆斬掉她骯髒的頭

「台灣有事」發言 高市早苗：符合政府見解、不會撤回

綠：中國外交官揚言斬首高市早苗 不合外交行為

相關新聞

又打模糊仗？高市早苗「日本存亡危機」說法不清

日本首相高市早苗在上周（11/7）國會的質詢時，針對「台灣有事」的問題回應，表示有可能造成日本的「存立危機事態」，也意味著日本有機會動用集體自衛權。這番發言被認為是日本首相第一次正面回應台灣有事的情境定義，而隔天11月8日中國駐大阪總領事薛劍卻轉發新聞，並且寫下「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」旋即引發暴力威脅的外交失言爭議。日本外務省、官房長官已接連向中國表示嚴正抗議，雖然薛劍的發文已經刪除，但仍留著一篇自我辯解的文字；事件持續發酵到今天11月10日，薛劍本人和中國官方都沒有任何回應，採取「冷處理」的態度。

高市早苗不收回台灣有事言論！首位表態台海屬存立危機現任日相

每日新聞報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會表示，針對日前對於台灣有事的發言，「說法沿續政府一貫見解，沒有打算...

陸駐大阪總領事斬首論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本KOL...

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成存立危機事態，遭中國大陸外交官薛劍在社群暗嗆斬首，對此官房長官木原稔10日表...

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕...

西班牙前國王回憶錄讚揚獨裁者佛朗哥 總理：我不推薦

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)9日表示，他對涉貪而流亡海外的前西班牙國王卡洛斯一世(Juan Carlo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。