氣候變遷加劇衝突 聯合國：難民深陷惡性循環

中央社／ 日內瓦9日綜合外電報導

聯合國今天表示，數以百萬計難民正深陷於衝突與極端氣候的惡性循環中，並敦促即將舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）為最脆弱的群體提供資金。

法新社報導，聯合國難民署（UNHCR）指出，在15年內，目前收容全球近半數難民的地區，可能會面臨極端氣候相關衝擊的高度風險

難民署在一份報告中表示：「氣候變遷不僅加劇現有的脆弱性，也助長流離失所的趨勢，為難民帶來複雜且加乘的風險…使得許多人無法擺脫相關衝擊。」

報告指出，氣候衝擊正在增加人道需求，並擴大一再顛沛流離的風險。

聯合國難民署表示，截至2025年中期，已有1.17億人因戰爭、暴力與迫害而流離失所。

報告指出，其中3/4的人生活在面臨中度至極端氣候相關災害風險的國家。

報告補充說，過去10年間，與天氣相關的災害已在各國境內造成約2.5億人次的國內流離失所。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）透過聲明表示：「極端天氣…正在摧毀家園和生計，迫使許多早已逃離暴力的家庭再次逃亡。」

他說：「這些人已經承受巨大的損失，現在他們又再次面臨同樣的苦難與毀滅。他們是受嚴重乾旱、致命洪水和破紀錄熱浪衝擊最嚴重的一群人，但他們擁有的復原資源卻最少。」

聯合國難民署表示，預計到2050年，全球最熱的15個難民營每年將經歷近200天的危險高溫壓力；這些難民營位於甘比亞、厄利垂亞、衣索比亞、塞內加爾和馬利。

報告說：「由於極端高溫和高濕度的致命組合，這些地點很可能變得不再適合人居。」

這份報告指出，預計到2040年，面臨極端氣候相關災害風險的國家數量將從3個增至65個。

而這65個國家收容了目前所有因衝突而流離失所者中的45%以上。

