青年勇敢分享信仰 參與動員實務培訓

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
基督教青年組織Dare 2 Share於世界青年福音日呼籲，世界各地的年輕人要站出來分享信仰。（Photo from Dare 2 Share Ministries）
長期以來，基督教青年組織Dare 2 Share呼籲世界各地的年輕人站出來分享信仰，並為同儕夥伴帶來生命希望。對此，來自教會、學校和社區的基督徒青少年8日參加「世界青年福音日」，該活動旨在裝備動員下一代信徒勇敢傳揚福音，並包含宣道課程與實務培訓。

世界青年福音日

基督教廣播網》報導，世界青年福音日不僅是一項活動，更是一項旨在拯救並引導一代人認識耶穌的全球性運動。如今，全球青年福音日動員裝備青少年，並在青年領袖的帶領下積極推動青年福音事工。

六字人生法

Crosswalk》報導，青年將學習如何運用「六字人生法」(Life in 6 Words) 開啟有意義的對話：G－神創造我們是為了與祂同在；O－我們的罪使我們與神隔絕；S－罪不能靠善行消除；P－耶穌為罪死而復活付出代價； E—凡信靠耶穌都有永生；L－與耶穌同在的生命從現今直到永遠。

Dare 2 Share於1991年創立，其宗旨是幫助青少年無論身在何處都要分享信仰見證。該機構主席蘭姆表示，這是歷史上規模最大的青年群體，即使只有一部分青少年能夠分享他們的信仰，其產生的漣漪效應也可能改變世界。

青年 耶穌

