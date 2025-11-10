西方對拉美態度分裂 美打壓、歐拉攏

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

在美國掃蕩委內瑞拉運毒船的同時，歐盟卻想要跟拉美國家強化經貿往來！美國近來在加勒比海的軍事行動也讓歐盟與拉美開會時，同為西方陣營的歐盟顯得相當尷尬。拉丁美洲過去都被視為美國後院，但如今川普所為讓拉美很多國家不滿，因此讓中國、俄羅斯，甚至是歐盟與拉美有更多互動機會。

美軍行動惹拉美不滿

根據《美聯社》報導，歐盟，加勒比海與南美國家10日在哥倫比亞舉行2天的峰會，希望能加強各國於再生能源、糧食安全、金融與科技領域的合作。但除了經貿相關議題外，拉美國家也表達對美國近來在加勒比海的軍事行動表示不滿。

美國目前的行動造成至少60人死亡，其中就有1人疑似為哥倫比亞籍，在美軍襲擊後倖存遭逮捕者也有哥倫比亞人，因此讓哥倫比亞總統佩卓相當不滿，批評美國製造區域不穩；歐盟雖然也想拉攏拉美國家，但此次峰會包括執委會主席馮德萊恩、德國總理莫茲都缺席，也讓輿論懷疑峰會有何成效。

中俄積極爭取拉美

歐盟高峰會主席柯斯塔僅表示，歐盟希望與拉美國家對話、合作、建立夥伴關係，而非分裂、互相對抗與孤立。但面對美國對委內瑞拉的攻擊，哥倫比亞、巴西等南美大國都不願屈服，巴西總統魯拉呼籲拉美國家協助委內瑞拉，避免與美國衝突擴大，讓同屬西方陣營的歐盟在其中頗顯尷尬。

美國智庫《外交關係協會》指出，中國近來積極爭取拉美國家支持，外交部長王毅便表示，希望與巴西強化在雙邊與金磚組織的交流。中國與俄羅斯目前也相當支持現任總統馬杜羅的政權，而西方國家則是支持委內瑞拉的反對派，該國反對派領袖馬查多近日還獲得諾貝爾和平獎。

