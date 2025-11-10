西方對拉美態度分裂 美打壓、歐拉攏

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
拉美近日與歐盟召開峰會，但同時美國攻擊委內瑞拉運毒船，造成西方與拉美增進交流的同時，也有不少關係緊張與尷尬的狀況。（影片截圖）
拉美近日與歐盟召開峰會，但同時美國攻擊委內瑞拉運毒船，造成西方與拉美增進交流的同時，也有不少關係緊張與尷尬的狀況。（影片截圖）

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

美國掃蕩委內瑞拉運毒船的同時，歐盟卻想要跟拉美國家強化經貿往來！美國近來在加勒比海的軍事行動也讓歐盟與拉美開會時，同為西方陣營的歐盟顯得相當尷尬。拉丁美洲過去都被視為美國後院，但如今川普所為讓拉美很多國家不滿，因此讓中國、俄羅斯，甚至是歐盟與拉美有更多互動機會。

美軍行動惹拉美不滿

根據《美聯社》報導，歐盟，加勒比海與南美國家10日在哥倫比亞舉行2天的峰會，希望能加強各國於再生能源、糧食安全、金融與科技領域的合作。但除了經貿相關議題外，拉美國家也表達對美國近來在加勒比海的軍事行動表示不滿。

美國目前的行動造成至少60人死亡，其中就有1人疑似為哥倫比亞籍，在美軍襲擊後倖存遭逮捕者也有哥倫比亞人，因此讓哥倫比亞總統佩卓相當不滿，批評美國製造區域不穩；歐盟雖然也想拉攏拉美國家，但此次峰會包括執委會主席馮德萊恩、德國總理莫茲都缺席，也讓輿論懷疑峰會有何成效。

中俄積極爭取拉美

歐盟高峰會主席柯斯塔僅表示，歐盟希望與拉美國家對話、合作、建立夥伴關係，而非分裂、互相對抗與孤立。但面對美國對委內瑞拉的攻擊，哥倫比亞、巴西等南美大國都不願屈服，巴西總統魯拉呼籲拉美國家協助委內瑞拉，避免與美國衝突擴大，讓同屬西方陣營的歐盟在其中頗顯尷尬。

美國智庫《外交關係協會》指出，中國近來積極爭取拉美國家支持，外交部長王毅便表示，希望與巴西強化在雙邊與金磚組織的交流。中國與俄羅斯目前也相當支持現任總統馬杜羅的政權，而西方國家則是支持委內瑞拉的反對派，該國反對派領袖馬查多近日還獲得諾貝爾和平獎。

美國 歐盟 哥倫比亞

相關新聞

又打模糊仗？高市早苗「日本存亡危機」說法不清

日本首相高市早苗在上周（11/7）國會的質詢時，針對「台灣有事」的問題回應，表示有可能造成日本的「存立危機事態」，也意味著日本有機會動用集體自衛權。這番發言被認為是日本首相第一次正面回應台灣有事的情境定義，而隔天11月8日中國駐大阪總領事薛劍卻轉發新聞，並且寫下「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」旋即引發暴力威脅的外交失言爭議。日本外務省、官房長官已接連向中國表示嚴正抗議，雖然薛劍的發文已經刪除，但仍留著一篇自我辯解的文字；事件持續發酵到今天11月10日，薛劍本人和中國官方都沒有任何回應，採取「冷處理」的態度。

高市早苗不收回台灣有事言論！首位表態台海屬存立危機現任日相

每日新聞報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會表示，針對日前對於台灣有事的發言，「說法沿續政府一貫見解，沒有打算...

陸駐大阪總領事斬首論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，日本KOL...

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成存立危機事態，遭中國大陸外交官薛劍在社群暗嗆斬首，對此官房長官木原稔10日表...

影／日本拉麵店員遭熊襲「一把甩回去」成功驅熊 網讚「太猛了」

青森電視台報導，日本青森縣三戶町9日清晨發生熊襲，一名57歲拉麵店員準備開店時，遭身長約1米的熊攻擊，造成臉部右眼附近撕...

西班牙前國王回憶錄讚揚獨裁者佛朗哥 總理：我不推薦

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)9日表示，他對涉貪而流亡海外的前西班牙國王卡洛斯一世(Juan Carlo...

