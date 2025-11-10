尹錫悅戒嚴涉濫用職權與利敵 韓國檢方追加起訴

南韓特別檢察官今天依涉嫌濫用職權和一般利敵罪追加起訴前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）；尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後遭彈劾停職。

路透社報導，檢方發言人在記者會中指出，尹錫悅試圖挑起南北韓之間的軍事衝突，以便宣布戒嚴。檢方從軍方官員手機中發現一些證據，其中包括暗示可能對北韓採取挑釁行動的字眼，例如「無人機」和「精準打擊」。

檢方發言人說，根據該備忘錄，尹錫悅、前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）以及前國軍防諜司令官呂寅兄（Yeo In-hyung）計劃誘使北韓對南韓發動攻擊。

發言人指出，3人希望製造國內緊張局勢，作為尹錫悅宣布戒嚴的理由。

檢方也以相同罪名，追加起訴金龍顯與呂寅兄。

特檢團隊指控尹錫悅和其軍事指揮官下令對北韓進行秘密無人機行動，以加劇兩國緊張關係，為其宣布戒嚴提供正當理由。

去年10月，北韓指控南韓派遣無人機向平壤投放反平壤傳單，並公布墜毀的南韓軍用無人機殘骸照片。

南韓當時拒絕透露是否真的派遣無人機。

尹錫悅與金龍顯否認他們宣布戒嚴是為了損害南韓國家利益。媒體報導，呂寅兄表示，非常後悔沒有對尹錫悅的命令提出質疑。